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Yeni Bir Redmi Telefon Geliyor – İşte Detaylar

Redmi'nin yeni 4G telefonu bugün FCC veritabanında görüntülendi. Bu modelin uygun özelliklere sahip orta sınıf veya bütçe dostu bir akıllı telefon olarak gelmesini bekliyoruz. Telefon, çift kamera kurulumuyla birlikte büyük bir ekrana ve bataryaya sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Xiaomi, son zamanlarda küresel pazarda birkaç yeni 4G akıllı telefon piyasaya sürdü. Bu, modeller arasında Redmi Note 12 4G ve Note 12 Pro 4G de vardı. Bu telefonlar, uygun fiyat etiketi ile dengeli bir seçenek arayanlar için harika. Görünüşe göre Redmi, yeni bir 4G telefonu daha satışa sunacak.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) web sitesinde 23053RN02L model numarasına sahip yeni bir Redmi akıllı telefon ortaya çıktı. Liste, telefonla ilgili pek çok ilginç detayı ortaya çıkarmazken, yetkili makam tarafından paylaşılan belgeler, cihazın 4G’li bir akıllı telefon olacağına işaret ediyor.

Listeye göre, Redmi akıllı telefon çift bant WiFi, 12vdc’ye kadar adaptör ve 2.8Vdc Li-ion pil ile uyumluluk özelliklerine sahip. 55W GaN şarj cihazı olan MDY-12-EA adaptörü ile test edilmiştir. Kutudan çıkan cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14‘ü çalıştırıyor. Redmi akıllı telefonun pazarlama adı şu anda bilinmemekle birlikte, yakın gelecekte daha fazla bilginin açıklanması bekleniyor.

Xiaomi Redmi Note 12

Bir 4G akıllı telefon olarak, Redmi 23053RN02L’nin uygun özelliklere sahip orta sınıf veya bütçeye uygun bir akıllı telefon olarak gelmesini bekliyoruz. Telefon, çift kamera kurulumuyla birlikte büyük bir ekrana ve bataryaya sahip olacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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