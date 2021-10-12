Yeni bir Sony Xperia telefon 26 Ekim’de duyurulacak

Sony‘nin mobil bölümü, Ağustos ayının sonlarında Xperia 1 III‘ü piyasaya sürdüğünden bu yana oldukça sessizdi. daha sonra Xperia 5 III‘ü mağazalarda satışa sunmaya başladı ve Japonya’da bir Xperia 10 III Lite‘ı sessizce tanıttı. Ama şimdi şaşırtıcı bir etkinlik haberi var.

26 Ekim için ayarlanmış yeni bir Xperia ürün duyurusu var. Bu tarih bundan iki hafta sonra Salı gününe denk geliyor. Sony ne açıklayacak? Açıkça bir telefon, Xperia markası önde ve ortada duruyor.

Ancak Mark IV telefonları için çok erken, Qualcomm henüz yeni Snapdragon yonga setini bile açıklamadı. Artı, Mark III serisi daha yeni piyasaya çıktı. O zaman bir orta segment bir telefon mu? Bu mümkün, ancak 10 III Lite’ın mütevazı açıklamasının kanıtladığı gibi, orta sınıflar tam olarak büyük, gösterişli bir etkinlik nedeni değil.

Yani, biraz kafamızın karıştığını söylyebilirim. Sony’nin mobil bölümüyle ilgili geçmiş raporları gözden geçirdik, ancak yaklaşmakta olan telefonlara dair herhangi bir söylenti yok. Şirket PlayStation, kulaklıklar, aynasız kameralar vb. ile meşgul, ancak yeni bir telefonla ilgili hiçbir şey yok.