Yeni Bitcoin Oyunu, Pokemonu Tahtından Edecek!

Niantic, Fold AR adlı bir artırılmış gerçeklik oyunu oluşturmak için; finans şirketi Fold ile işbirliği yaptı. Oyun, kullanıcıların fiziksel çevrelerini keşfederek bitcoin ve uygulama içi avantajlar kazanmalarını sağlıyor. Oyun şu anda test aşamasında. Fold AR ekibi, kullanıcıların küçük bir bölümünün; oyunu günlük olarak sınırlı bir süre test etmesine izin verecek.

Pokémon Go, oyun için bariz bir ilham kaynağı, ancak Fold’un basın açıklaması, onu metaverse’in bir parçası olarak adlandırarak bir adım daha ileri gitti. İki oyun arasındaki fark ödülde yatıyor. Pokémon Go sevimli canavarları yakalama etrafında dönerken, Fold AR çoğunlukla; küpleri bulmaya ve bir ödülü ortaya çıkarmak için onlara dokunmaya dayanıyor.

Ve bazıları Bitcoin biçiminde olduğu için oyunu özel yapan ödül kısmı bu. Satoshis şu anda bir kuruşun 1/20’si değerinde çok küçük bir birim. Ödül ayrıca Fold uygulaması için güçlendirmeler de içeriyor.

Ancak, kurulduğu dünyayla ilgili başka bir fark daha var. Fold AR, gerçek dünyadaki yerlere karşılık gelen sanal konumlar değil. Bunun yerine oyun, gerçek Bitcoin madenciliği oranına karşılık gelen her 10 dakikada bir oyuncudan 1 ila 50 fit uzakta bir blok oluşturuyor.