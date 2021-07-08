Pokémon Go, 5 Milyar Doların Üzerinde Hasılat Yaptı

Bu hafta, Niantic’in en popüler oyunu Pokémon Go‘yu piyasaya sürmesinin üzerinden beş yıl geçti. Son derece popüler oyunları çevreleyen çılgınlık 2016’daki gibi olmasa da, oyun hala son derece popüler ve şirket için milyarlarca gelir elde etmeye devam ediyor. Araştırma firması Sensor Tower tarafından yayınlanan veriler, Niantic’in Temmuz 2016’da piyasaya sürülmesinden bu yana 5 milyar doların üzerinde hasılat elde ettiğini gösteriyor. Bu, yıllık ortalama bir milyar Sensor Tower analitik şovu diyebiliriz.

2020’de tüm dünyayı saran COVID 19 kaynaklı kilitlenmenin oyun endüstrisini desteklediği ve Niantic’in Pokémon Go’sunun geride bırakılmadığı gösterildi. Sensor Tower tarafından elde edilen veriler, şirketin 2020’de tahmini 1,3 milyar ABD doları tutarında komisyon aldığını gösteriyor. Bu, şirketin şimdiye kadarki en iyi rekor yılı, şirketin Pokémon Go oyuncularından yaklaşık 400 milyon dolar hasılat elde ettiği 2019’daki bir önceki rekoru geride bırakıyor.

Sensor Tower, oyunun 2020’deki başarısını Niantic’in oyundaki güncellemelerine bağlıyor. Karantinadan yararlanan şirket, sanal gerçeklik oyununu, insanların büyük kalabalıklar halinde bir araya gelmesinin veya yürüyüşe çıkmasının mümkün olmadığı bir dünyaya daha uygun hale getirdi. Bu, rekor kıran geliri göz önünde bulundurarak hayranlar arasında iyi yankı bulmuş gibi görünüyor.

Niantic, pandeminin tetiklediği bazı değişiklikleri geri almayı planladığını zaten ima etti. Bununla birlikte, birkaç yeni detay eklenecek ve bazı değişiklikler korunacak. Pokémon Go’nun bu yılki geliri için şu ana kadar veriye sahip olmasak da, şirket 17 ve 18 Temmuz’da çevrimiçi Pokémon Go Fest‘e ev sahipliği yapacak olduğundan oyun hala popülerliğini koruyor gibi görünüyor.