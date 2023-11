2023 yılında pek çok AAA yapım oyun sektöründe yerini aldı. Bu oyunlar arasında, yakın dönemde çıkmış olanlar da mevcut. Örneğin Diablo IV konsol oyuncuları için Haziran ayı itibariyle çıkış yapmıştı. Switch hariç; PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile PlayStation 4 için 5 aydır piyasada olan oyun, Steam’e ise Ekim ayı içerisinde gelmişti. Önceki ay çıkan ve oyuncuların en çok rağbet gösterdiği yapımlara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım. Yeni çıkan en çok satan oyunlar Cepkolik okurları için içeriğimizde derlenmiştir.

Yeni Çıkan En Çok Satan Oyunlar – 2023 Kasım

Valve’in sahibi olduğu ünlü oyun platformu Steam verilerine göre Ekim ayı içerisinde çıkmış olan oyunlardan en çok satanlar şu şekilde sıralanıyor:

Diablo 4 – Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun 17 Ekim itibariyle Steam’e gelmişti. Oyuna dair beğeni yönünde farklı görüşler olsa da, satış rakamlarında yapım son derece iyi durumda. Bunda, hiç şüphesiz Diablo serisinin tutkunlarının yanı sıra; oyunu Twitter (X) canlı yayınında oynayan Elon Musk’ın da önemli bir payı mevcut.

Lords of the Fallen – Fantastik aksiyon tol yapma oyunu Lords of the Fallen da uzun zamandır beklenen oyunlardan biriydi ve 13 Ekim itibariyle Steam’deki yerini almıştı. Oyun, Kasım ayı sonuna kadar en çok satan yapımlardan biri konumunda bulunuyor. HEXWORKS tarafından geliştirilen ve CI Games tarafından yayınlanan oyunun incelemeleri de tıpkı Diablo IV gibi “karışık”.

Cities: Skylines II – En gerçekçi şehür kurma oyunlarından biri olan Cities: Skylines 1’in devam oyunu 24 Ekim itibariyle Steam’a geldi. Colossal Order tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan oyunun geliştirilme sürecinin oyun çıktıktan sonra da devam edeceği Paradox tarafından duyurulmuştu. Bu paralel de, oyunun henüz eksikler barındırdığını söylemek mümkün. Bu durum, oyunun incelemelerinin “karışık” ortalamada kalmasına neden olmuş halde.

Total War: PHARAOH – CREATIVE ASSEMBLY tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlananstrateji aksiyon macera oyunu Total War: PHARAOH de 11 Ekim itibariyle Steam’deki yerini aldı. Gamerlar tarafından incelemelerde “karışık” görüş bildirilen bir diğer oyun olan yapımın satış rakamları ise son derece iyi seyrediyor.

Ghostrunner 2 – One More Level tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanan oyunun Steam’deki yerini alması 26 Ekim itibariyle gerçekleşti. Aksiyon koşu oyunu, serinin devam oyunu niteliğinde ve tıpkı Ghostrunner 1 gibi beğenilmiş halde. Çok satanlar ve yeni çıkanlar listesinde aynı anda yer alan oyunun görüş ortalaması da “çok olumlu” seviyesinde.

METAL GEAR & METAL GEAR 2: Solid Snake – Konami tarafından geliştirilen ve yayınlanan Metal Gear serisinin bir ve ikinci oyunun yer aldığı paket 24 Ekim itibariyle Steam’de yerini aldı. Oyunlar, serinin tutkunlarından büyük rağbet görürken, çok satanlar listesine girmeyi de başardı.

Forza Motorsport – Turn 10 tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan yarış simülasyon oyunu 10 Ekim itibariyle Steam’deki yerini almıştı. Oyunun çok satanlar listesinde yer almasına rağmen incelemelerden geçer not alamadığını görüyoruz. Gamerların beklentisini karşılayamayan yapımın görüş ortalaması “çoğunlukla olumsuz” düzeyde.

SONIC SUPERSTARS – SEGA tarafından geliştirilen ve yayınlanan, Mario’nun rakibi olabilmesi adına bir hayli gayret gösterilen SONIC SUPERSTARS 17 Ekim’den bu yana Steam de satılmakta. Aksiyon macera platform oyunu SONIC SUPERSTARS’ın görüş ortalaması da “çoğunlukla olumlu” halde.

ARK: Survival Ascended – Studio Wildcard öncülüğünde farklı oyun stüdyolarının da katkısıyla geliştirilen hayatta kalma, aksiyon dinozor oyunu ARK: Survival Ascended 26 Ekim itibariyle Steam’deki yerini aldı. Geniş bir oyuncu kitlesinin heyecanla beklediği yapım, çok satanlar listesine girmeyi başarsa da, incelemelerde ancak “karışık” görüş ortalaması yakalayabildi.

Thief Simulator 2 – CookieDev, Ultimate Games S.A. tarafından geliştirilen ve PlayWay S.A. tarafından yayınlanan Thief Simulator’ün devam oyunu 4 Ekim itibariyle Steam’deki yerini almıştı. Oyunun satışları gibi, gamerlar bazında görüş ortalaması da iyi halde. Keşif, simülasyon, gizlilik ve suç türlerindeki oyunun görüş ortalaması “çok olumlu” düzeyde.

Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 – Vicarious Visions ve Iron Galaxy Studios tarafından geliştirilen, Activision tarafından da yayınlanan paket; Tony Hawk’s Pro Skater ve Tony Hawk’s Pro Skater 2’yi içeriyor. 3 Ekim de Steam’deki yerini alan Tony Hawk’s Pro Skater serisinin paket yapımının “çok olumlu” görüş ortalamasına sahip olduğunu da söyleyebiliriz.

Wizard with a Gun – Galvanic Games tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan aksiyon macera oyununun 17 Ekim de Steam’deki yerini aldığını söyleyebiliriz. Gamerlar tarafından beğenilen yapımın görüş ortalaması da “çok olumlu” düzeyde.

Love Is All Around – intiny tarafından geliştirilen ve yayınlanan bilim kurgu ve ilişki simülatörü türlerindeki oyunun 18 Ekim’den bu yana Steam’de satışta olduğunu görüyoruz. Oyun, geride kalan takribi 40 günlük zaman diliminde, platformun en çok satan yeni oyunları arasına girmeyi başardı. 30 bine yakın da oyuncu incelemesi alan oyunun bu incelemelerde “son derece olumlu” görüş ortalaması yakaladığını kaydedebiliriz.

The Front – Samar Studio tarafından geliştirilen ve 11 Ekim itibariyle PC oyuncuları için Steam üzerinden yayınlanan çok oyunculu hayatta kalma türündeki oyun, yeni çıkan yapımlar arasında en çok satan ilk 20 oyun arasına girmeyi başararak rüştünü ispat etti. Oyunun incelemeleri de “çoğunlukla olumlu” düzeyde.

WORLD OF HORROR – panstasz tarafından geliştirilen korku ve hayatta kalma türlerindeki oyunun yayıncılığı ise Ysbryd Games ve PLAYISM tarafından yapılıyor. 19 Ekim itibariyle Steam’e çıkan oyunun şimdiye kadar 10 bine yakın incelemede “çok olumlu” görüş ortalaması aldığını belirtebiliriz.

Lethal Company – Zeekerss tarafından geliştirilen ve yayınlanan çevrim içi eşli korku oyununun Steam üzerinden 24 Ekim itibariyle erken erişime geldiğini belirtebiliriz. Oyunun 80 bine yakın incelemede “son derece olumlu” görüş ortalaması yakalayarak çok satan oyunlar listesine girmesi de bir hayli dikkat çekici.

Star Trek: Infinite – Nimble Giant Entertainment tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından 12 Ekim itibariyle Steam de yayınlanan; büyük strateji uzay ve keşif türlerindeki Star Trek: Infinite çok satan oyunlar arasında yer alsa da gamer görüşleri “karışık” seviyede kalmış durumda.

Disgaea 7: Vows of the Virtueless – Nippon Ichi Software ile Systemsoft beta ortaklığında geliştirilen aksiyon, macera, rol yapma strateji oyunu Disgaea 7: Vows of the Virtueless 3 Ekim itibariyle Steam de NIS America tarafından yayınlandı. Oyunun çok satanlar listesinde yer almasının yanı sıra “çok olumlu” görüş ortalaması yakaladığını da belirtebiliriz.

Slay the Princess – Black Tabby Games tarafından geliştirilen ve 23 Ekim itibariyle Steam’de geliştirici firması tarafından yayınlanan psikolojik korku, görsel roman türlerindeki yapımın oyuncu incelemeleri de “son derece olumlu” ortalamasında.

ENDLESS™ Dungeon – AMPLITUDE Studios tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından 19 Ekim itibariyle Steam’de yayınlanan aksiyon, strateji, kule savunma oyunu ENDLESS™ Dungeon; yeni çıkan en çok satan oyunlar listesinde kendisine yer bulmayı başarsa da oyuncu incelemelerinde “karışık” görüşler aldı.