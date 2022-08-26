Yeni FPV Drone’u DJI Avata Görücüye Çıktı!

Sivil dronlar ve yaratıcı kamera teknolojisinde dünya lideri olan DJI, dün benzersiz bir sürükleyici uçuş deneyimi sunan yeni bir drone olan DJI Avata‘yı tanıttı.

DJI Avata, her pilotun gökyüzünde yarışmasını ve şaşırtıcı performansını, çevikliğini ve kolay kontrolünü hissetmesini sağlayan birinci şahıs görüş (FPV) drone uçuşu için yeni bir paradigma yaratıyor.

Yeni DJI Goggles 2 ve sezgisel DJI Motion Controller ile birlikte DJI Avata, şimdiye kadar hayal bile edilemeyen bir uçuş deneyimi vaat ediyor. DJI Avata, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için yeni yaratıcı yönlerle geliyor.

Eşsiz ve kompakt tasarımı, geleneksel bir droneun gövdesini, hız ve çeviklik için inşa edilmiş, yalnızca 410 gram ağırlığında ve ilave güvenlik için aerodinamik pervane korumalarını entegre eden bir gövdeye dönüştürüyor.

48 milyon etkin pikselli 1/1.7 inç CMOS sensöre sahip güçlü stabilize kamerası, 4K/60fps ve 2,7K/50/60/100/120fps [2] video gibi birinci sınıf görüntüleme özellikleri sunarak içerik oluşturuculara için kavurucu yeni bir araç vaat ediyor. Ve 18 dakikaya kadar uçuş süresi ile her uçuşta güç dolu, heyecan dolu bir yolculuk deneyimi yaşatıyor. Fiyatı ise 630 dolar.