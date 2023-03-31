Yeni Infinix Hot 30 Satışa Çıktı – Tüm Özellikleri

Infinix, Hot 30i akıllı telefonunu bu hafta başlarında Hindistan’da piyasaya sürdü. Şimdi marka, Tayland’daki ürün yelpazesine yeni bir ek yaptığını duyurdu. Son çıkan model Infinix Hot 30 adına sahip. Gelin bu yeni akıllı telefona daha yakından bakalım.

Infinix Hot 30

Infinix Hot 30, büyük 6,78 inç ekrana sahip, ortaya hizalanmış delikli bir ekran barındırıyor. FHD+ çözünürlüğe, 500 nit maksimum parlaklığa ve 90 Hz yenileme hızına sahiptir. Ekran, akış içeriği için Widevine L1 sertifikalı. Güç düğmesine gömülü, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı da var. Arka panel, çizgili bir desen tasarımına sahip ve bir LED flaş ile birlikte iki kamera halkası barındırıyor.

Infinix Hot 30, 50MP ana sensör ve bir AI lens içeren çift arka kameraya sahip. Önde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası var. Telefon, bir MediaTek Helio G88 işlemci ile geliyor. İşlemci, 8 GB sanal belleğin yanı sıra 8 GB RAM sunuyor.

Bir microSD kart yuvası aracılığıyla 1 TB’a kadar genişletilebilen 256 GB dahili depolama vaat ediyor. Akıllı telefon, gücünü 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ünitesinden alıyor. Yazılım açısından, Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor.

Infinix Hot 30’daki bağlantı seçenekleri arasında USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi, NFC, Bluetooth ve WiFi bulunuyor. Infinix Hot 30, Racing Black, Surfing Green ve Sonic White renklerinde sunuluyor. Akıllı telefonun fiyatı şu an için bilinmiyor.