Yeni iPad Pro Çok Daha Güçlü – İşte Özellikleri

Apple, 10. nesil iPad ve yeni Apple TV 4K ile birlikte en yeni iPad Pro tableti resmi olarak duyurdu. Yeni tablet, yeni bir işlemci ve daha iyi bağlantı özellikleriyle birlikte geliyor.

Her ikisi de ProMotion desteğine ve 120 Hz’lik uyarlanabilir yenileme hızına sahip 11 inç ve 12,9 inç olmak üzere önceki modellerle aynı iki farklı ekran boyutunu koruyor. 11 inçlik model 600 nit parlaklığa sahipken, 12.9 inçlik model 1.000 nit parlaklık sunuyor.

Yeni duyurulan iPad Pro, şirketin 8 çekirdekli CPU aracılığıyla yüzde 15 daha hızlı CPU performansı ve 10 çekirdekli GPU ile yüzde 35’e kadar daha hızlı grafik performansı sunduğunu iddia ettiği Apple Silicon’un M2 işlemcisinden güç alıyor. Şirket ayrıca yonga setinin M1 işlemciye göre saniyede yüzde 40 daha fazla işlem gerçekleştirebileceğini de ekliyor.

Aynı zamanda yeni bir medya motoru ve bir görüntü sinyali işlemcisi ile birlikte geliyor, bu da bir iPad’de ilk kez ProRes video yakalama özelliğinin desteklenmesine olanak tanıyor. Şirket, tabletin ProRes görüntülerini geçmişe göre üç kata kadar daha hızlı dönüştürebileceğini de ekliyor. Ayrıca keskin ses kaydı için stüdyo kalitesinde beş mikrofon içeriyor.

Kamera bölümünde, ön tarafta Center Stage destekli 12 megapiksel ultra geniş sensör var. Cihazın arka tarafında 12 megapiksel genişliğinde kamera sensörü ve 10 megapiksel ultra geniş sensör var.

Apple ayrıca Wi-Fi 6E bağlantısı için destek ekledi ve bu da onu markanın Wi-Fi 6E’yi destekleyen ilk cihazı haline getirdi. Şirket, önceki nesil modelin iki katı olan 2,4 Gbps’ye kadar indirme hızına ulaşabileceğini iddia ediyor. Ayrıca dünya çapında çalışacak 5G hücresel bağlantı desteği de var, ancak mmWave desteği Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı.

Pil ömrüne gelince şirket, tabletin her iki model için de Wi-Fi bağlantısı üzerinden 10 saat web’de gezinme ve video kullanımı sunduğunu, ancak hücresel bağlantı kullanıldığında kullanım süresinin dokuz saate düştüğünü iddia ediyor. Yazılım bölümünde ise iPadOS 16’nın tüm özelliklerine sahip olacak .Yeni duyurulan Apple iPad Pro, 20.499 TL‘den başlayan fiyat etiketine sahip.

iPad Pro Wifi Fiyatları

Kapasite iPad Pro 11″ (Wi-Fi) iPad Pro 12.9″ (Wi-Fi) 128 GB 20.499 TL 28.499 TL 256 GB 22.999 TL 30.999 TL 512 GB 27.999 TL 35.999 TL 1 TB 37.999 TL 45.999 TL 2 TB 47.999 TL 55.999 TL

iPad Pro Wi-Fi + Cellular Fiyatları

Kapasite iPad Pro 11″ (Wi-Fi + Cellular) iPad Pro 12.9″ (Wi-Fi + Cellular) 128 GB 23.999 TL 31.999 TL 256 GB 26.499 TL 34.499 TL 512 GB 31.499 TL 38.499 TL 1 TB 41.499 TL 49.749 TL 2 TB 51.499 TL 59.749 TL