Yeni iPhone 14 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple’ın California’da düzenlediği “Far Out” etkinliğinde sahneye çıkan yeni iPhone 14 modelleri burada. Sadece yeni iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max‘in sizi cezbetmeye hazır olduğu değil, aynı zamanda iPhone 14 Plus adlı normal iPhone 14’ün daha büyük bir sürümüyle iPhone için büyük bir yıl olacak.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus

iPhone 14 6.1 inç ekrana sahipken iPhone 14 Plus 6.7 inç ekranla geliyor, ancak bunun dışında temelde aynı tasarımı düz kenarlar ve arkada çift kamera ile paylaşıyor. Apple, daha büyük ekranın daha fazla metin okumanıza veya daha büyük bir yazı tipinde görüntülemenize izin verdiğini söylüyor. Telefonlar alüminyumdan yapılmış ve ekran üzerinde Ceramic Shield koruyucu cam bulunuyor.

Her ikisi de, iPhone 13 Pro’da kullanılanla aynı olan Apple’ın A15 Bionic işlemcisini kullanıyor ve arkadaki kameralar güncellendi. Daha büyük sensör ve piksellerin yanı sıra f/1.5 diyafram açıklığına sahip yeni 12 megapiksel ana kamera. Buna 12MP geniş açılı kamera ve otomatik odaklama ve düşük ışıkta fotoğrafçılık iyileştirmelerine sahip yeni bir 12MP ön kamera eşlik ediyor.

iPhone 14 ve 14 Plus ayrıca, telefonun gökyüzündeki uyduları kullanarak sinyal olmadan acil durum mesajları gönderebileceği yeni bir Uydu Üzerinden Acil SOS özelliği ile birlikte geliyor. Find My uygulamasını kullanarak konumunuzu paylaşmanıza bile izin veriyor.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 serisi gibi, iPhone 14 Pro da 6,1 inç ekrana sahip ve iPhone 14 Pro Max 6,7 inç ekrana sahip, ancak daha ince çerçevelere ve daha aktif ekranla geliyor. Çentik, TrueDepth kamerayı tutan bölümün ekranda ek bilgileri göstermek için yazılım kullanarak değiştiği Dinamik Ada adlı yeni bir özelliğin parçası olan hap benzeri bir şekille değiştirildi.

iPhone 14 Pro modelleri, iPhone için bir ilk olan her zaman açık ekrana sahip ve 4nm işlem kullanılarak oluşturulan yeni Apple A16 Bionic işlemci tarafından destekleniyor. Arkadaki üçlü kamera, iPhone 13 Pro’ya takılandan %65 daha büyük yeni bir 48MP ana sensöre sahip.

Yeni bir 12MP geniş açılı kamera ile birleştirildi ve her biri düşük ışık performansını artırdı, ayrıca gelişmiş bir makro modu ve 12MP telefoto kamera var. Her iki telefon da SOS Acil Durum Uydu özelliği ve yeni Apple Watch Series 8’de görülen çarpışma algılama özelliğiyle birlikte geliyor.

Fiyat

▪️iPhone 14: 30.999 TL

▪️iPhone 14 Plus: 34.999 TL

▪️iPhone 14 Pro: 39.999 TL

▪️iPhone 14 Pro Max: 43.999 TL