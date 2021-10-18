Yeni MacBook Serisinin Detayları Belli Oldu – Bugün Tanıtılacak!

Apple, yeni nesil MacBook Pro cihazlarını piyasaya süreceği “Unleashed” etkinliğini sadece birkaç saat içinde yapacak. Yeni Mac modellerinin, şirket tarafından Apple Silicon altında geliştirilen; yeni bir işlemciden güç aldığı söyleniyor.

Bu yonga setinin, son birkaç aydır M1X olarak anılan M1 işlemcinin yükseltilmiş versiyonu olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak şimdi yeni bir rapor şirketin yeni çipleri; M1 pro ve M1 Max olarak adlandıracağını iddia ediyor.

Apple M1 Pro’nun 16 çekirdekli bir GPU ile gelmesi muhtemelken; Apple M1 Max adlı üst düzey yonga seti modelinin; 32 çekirdekli bir GPU‘ya sahip olduğu söylentiler arasında. Ayrıca, Apple M2 işlemcinin; yeni nesil Apple MacBook Air modelini duyurduğu 2022‘nin başlarında; piyasaya sürülebileceğini iddia eden raporlar da var.

Ayrıca Apple’ın kendi geliştirdiği çipler için benimsediği adlandırma şeması; potansiyel müşterilere aralarındaki farkların anlaşılmasına yardımcı olacağı için cihazların pazarlanmasında önemli bir rol oynayacak.

Apple, Intel işlemcileri kullanmaktan uzaklaştığını ve Mac cihazlarını Apple Silicon altında geliştirilen kendi yonga setleriyle değiştireceğini onaylamıştı.

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