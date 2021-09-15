Apple M1X MacBook Pro Yakında Satışa Sunulacak

Apple dünki etkinlike, iPhone 13 serisini, Apple Watch Series 7’yi, yeni bir 9. nesil iPad’i ve güncellenmiş bir iPad Mini‘yi içeren piyasadaki en yeni cihazlarını duyurdu. Şimdi, teknoloji devi yeni Mac cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Şirketin, Apple M1X yonga seti olarak adlandırılan yeni bir Apple Silicon sürümü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şimdi, Bloomberg Power On’dan gelen yeni bir rapor, Apple’ın “önümüzdeki birkaç hafta içinde” yeni AirPods Pro ile birlikte M1X yonga seti tarafından desteklenen yeni bir MacBook Pro’yu piyasaya sürebileceğini iddia ediyor.

Apple’ın yeni MacBook Pro cihazlarını piyasaya sürmek için Ekim ayında yeni bir sanal etkinliğe ev sahipliği yapacağına inanılıyor. Daha önceki bir tedarik zinciri raporu, teknoloji devinin Ekim ayına kadar M1X MacBook Pro üretimini artırmayı planladığını da belirtmişti.

Apple tarafından planlanan birkaç yeni Mac cihazı daha var. Daha önce, MacBook Pro’nun piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Cupertino merkezli devin yeni bir üst seviye Mac Mini’yi ve ardından gelecek yıl yeni bir iMac ve Mac Pro’yu piyasaya süreceği söyleniyor.

Apple MacBook Pro modellerinin tamamen yeni bir tasarım ve iki ekran seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Bu modeller 14 inç ve 16 inç, Mini LED ekrana sahip olacak. Düz kenarlı bir tasarıma, bir MagSafe şarj bağlantı noktasına ve HDMI ve bir SD kart yuvası okuyucu dahil olmak üzere birkaç bağlantı noktasına sahip olmaları bekleniyor.