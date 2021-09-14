iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple, büyük bir heyecanla beklenen iPhone 13 serisini nihayet satışa sundu. Seri iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşuyor. Biz bu yazımızda serinin büyük ağabeyleri iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’i ele alacağız.

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iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max

iPhone ailesindeki yeni Pro modelleri daha hızlı bir GPU, geliştirilmiş kamera donanımı ve en önemlisi, bir iPhone’daki ilk ProMotion ekranıyla standart modellerden daha da öne çıkıyor.

“ProMotion”, yüksek yenileme hızına sahip bir ekran. iPhone 13 Pro ve Pro Max’te 10Hz’e kadar düşebiliyor ve 120Hz’e kadar çıkabiliyor. iOS, yeni ekrandan en iyi şekilde yararlanmak için elden geçirildi.

Ekran boyutları seçimi aynı. iPhone 13 Pro 6.1 inçlik bir boyuta sahip ve Pro Max modeli 6.7 inçlik bir panel sergiliyor TrueDepth kamerayı barındıran çentik artık %20 daha küçük, yeni paneller ise dış mekanlarda %25’e kadar daha parlak.

Bu arada Apple 12MP çözünürlükte kaldı, ancak lensleri, sensörleri ve görüntü işlemeyi geliştirdi. Ana kamera sensörü, 1.9µm’lik etkileyici bir piksel boyutuna ve f/1.5’lik daha parlak bir diyaframa sahip. Karşılaştırma yapacak olursak, 12 Pro Max 1.7µm piksele ve f/1.6 lense sahipti. Bu, yeni modelin düşük ışıkta 2,2 kata kadar daha fazla ışık yakalayabileceği anlamına geliyor.

Telefoto kamera yeni bir 77mm f/1.8 lense sahip, bu nedenle ana kamera üzerinde 3x optik büyütme sunuyor. Bu, daha yavaş f//2,4 diyafram açıklığına sahip 65 mm/2,5x lensten daha yüksek.

Sırada, daha iyi bir merceğe sahip olan ultra geniş kamera var – hassas olması için otomatik odaklamalı 6 elemanlı f/1.8. Bu, sensöre %92’ye kadar daha fazla ışık isabet eden geçen yılki Pro modellerden f/2.4 lens ile karşılaştırılıyor. Ve yeni bir özellik var ki o da otomatik odaklama, ultra geniş modülün bir makro kamera olarak ikiye katlanmasını sağlıyor. Pro modellerindeki tüm kameralar, telefoto bile olsa Gece modunu destekliyor.

Ayrıca, yeni yonga seti, Apple’ın profesyonel video codec’i olan ProRes video için donanım desteğine sahip. Profesyonel modeller 30 fps’de 4K’da kayıt yapabiliyor ve ProRes videolarını doğrudan telefonda düzenleyebilirsiniz. Dolby Vision HDR ayrıca 4K 60 fps’ye kadar destekleniyor.

İlginç bir şekilde, iPhone 13 Pro modeller, videonun yanında bir derinlik haritası kaydederek, video kaydını bitirdikten sonra bile alan derinliğini değiştirmenize olanak tanıyor. Diğer bir yeni özellik ise, her seferinde bir öğe olmak üzere bir fotoğrafı otomatik olarak düzenleyen Fotoğraf Stilleri diyebiliriz (örneğin, konuya ve arka plana farklı düzeltmeler uygulayarak). Bu özellik, daha sonra diğer iPhone 13 modellerinde etkinleştirilecek.

Şimdi biraz da Apple A15 Bionic yonga setinden bahsedelim. İşlemci, 15 milyar transistörden oluşuyor (A14’te 11.8 milyar transistör vardı). 5nm’lik bir süreçten geçiyor, ancak Apple daha fazla ayrıntı sunmadı. Çip, iki büyük çekirdekli 2+4 CPU yapısını koruyor ve Apple, Cupertino şirketi için önde gelen rekabeti neyin oluşturduğunu söylemek zor olsa da, “lider rakipten %50 daha hızlı” olarak reklamını yapıyor.

GPU artık 5 çekirdeğe sahip ve bu da ona çipin 4 çekirdekli bir sürümünü kullanan standart telefonlara göre bir avantaj sağlıyor. Neural Engine de güçlendirildi ve şimdi A14’teki 11 TOPS’tan 15.8 TOPS’a çıktı (yalnızca bir Snapdragon 888+’in 32 TOPS’u tanıttığını belirteceğiz).

Daha verimli bir ekran, daha verimli yonga seti ve daha büyük bir pil ve iOS optimizasyonlarının birleşimi sayesinde pil ömrü de iyileştirildi. Ortalama olarak, bir iPhone 13 Pro, 12 Pro‘ya kıyasla tek bir şarjla 1,5 saat dayanıyor, 13 Pro Max, 12 Pro Max’ten 2,5 saat daha uzun süre dayanıyor. Apple daha hızlı bir şarj sisteminden bahsetmedi, bu da Lightning üzerinden 20W ve MagSafe üzerinden 15W kablolu anlamına geliyor.

İki Pro telefon, Grafit, Gold, Silver ve birkaç dayanıklı kaplama katmanı oluşturmak için yeni bir işlem gerektiren tamamen yeni Sierra Blue rengiyle satışa sunulacak. Telefonun gövdesi paslanmaz çelikten imal edilmiştir, ön taraf seramik kalkandan, arka taraf mat camdan oluşuyor. Kamera lensleri safir kristal ile kaplanmış.

Apple ayrıca daha fazla bant desteğiyle 5G bağlantısını geliştirdi. Yıl sonuna kadar iPhone 13 serisi, 60 ülkeyi kapsayan dünya çapında 200’den fazla operatörde çalışacak. Akıllı Veri özelliği, yüksek hızlı, düşük gecikmeli bağlantı gerekmediğinde pilden tasarruf etmek için 4G’ye geçecek.

Bu arada telefondaki depolama seçenekleri 128 GB’da başlıyor, 256 GB ve 512 GB seçeneklerinden geçiyor ve 1 TB depolama seçeneğini sunuyor. iPhone 13 Pro 15.999 TL, iPhone 13 Pro Max ise 17.999 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.