Yeni Marka Jio’nun İlk Telefonu Yakında Görücüye Çıkacak

Geçen yıl Temmuz ayında Reliance Jio, ilk 5G akıllı telefonunu yakında piyasaya süreceğini duyurdu. Cihazın bu yıl Temmuz ayında piyasaya çıkması bekleniyordu, ancak henüz bir lansman belirtisi yok.

Şimdi ise bir rapor Jio Phone 5G’nin temel özelliklerini açıkladı. Rapor, Kuba Wojciechowski’yi bir üretici yazılımı sızıntısı yoluyla cihazın ayrıntılarını sağlayan kaynak olarak gösteriyor.

Rapora göre Jio Phone 5G, “Ganga” kod adlı ve “LS1654QB5” model numarasına sahip. Cihazın 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç HD+ LCD ekrana sahip olması bekleniyor. Qualcomm’un giriş seviyesi 5G işlemcisi olan Snapdragon 480 işlemci, cihaza güç veriyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanı eşlik edecek.

Cihazda ayrıca 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryaya sahip olduğu söyleniyor. Cihaz ayrıca 13MP ana kamera ve 2MP ikincil lens ile arkada çift arka kamera kurulumuna sahip.

Telefonun tarafında 8MP kamera olması bekleniyor. İşletim sistemi Android 12 tabanlı olacak ve 4 GB RAM’e sahip olması beklendiği için Android Go Edition yerine Android’in tam sürümünü bekleyebiliriz. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.1 ve Syntiant NDP115 her zaman açık AI işlemci de dahil.