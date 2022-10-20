Yeni Motorola Razr Modelleri Yolda – İki Yeni Telefon Geliyor!

Motorola kısa süre önce Çin’de Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setine sahip Motorola Razr 2022‘yi tanıttı. Cihazın önümüzdeki birkaç gün içinde küresel pazarlarda piyasaya çıkması bekleniyor.

Razr 22’nin küresel lansmanını beklerken, Motorola’nın 2023’te iki Razr modelini piyasaya süreceğini ortaya çıkaran yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Kaynağa göre, Lenovo’ya ait markanın 2023’te piyasaya sürülecek olan Razr modellerinin “Juno” ve “Venüs” kod adları var.

Juno modelinde Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ve 144Hz yenileme hızı ekranı var. Razr 22’ye son derece benzeyen bir telefon olacak. Şu anda Motorola Venus’ün teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok.