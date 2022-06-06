Yeni Nokia X ve Nokia G Telefonlar Satışa Çıkmaya Hazırlanıyor

Nokia eskiden harika telefonlar yapardı ama şimdi eski gücünü kaybetti. Yine de şirket, işi ayakta tutmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hatta “Üst düzey görünümlü ucuz telefonlar yap” stratejisi sayesinde son yıllarda önemli bir şekilde büyüdü.

Şimdi, akıllı telefon üreticisi 2022’de aynı planla geri dönüyor. Bir rapora göre Nokia Mobile, 2022’de Snapdragon 480 Plus işlemcili birçok Nokia X ve G serisi 5G akıllı telefonu piyasaya sürecek.

Yeni bir kaynak Nokia Mobile’ın bu yılın ikinci yarısında yeni Nokia X ve G serisi 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazır olduğunu bildirdi. Bu akıllı telefonların çoğunun Snapdragon 480 Plus 5G işlemciye sahip olduğunu da ekledi.

Yeni telefonların adı bilinmiyor. Ancak akıllı telefonlar 120 Hz yenileme hızı desteği taşıyor. Rapor, birinci sınıf G serisi akıllı telefonların bile 120 Hz ekran sunabileceğini söylüyor.