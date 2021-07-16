Yeni Nokia XR20’nin Tasarımı Ortaya Çıktı

HMD Global 27 Temmuz’da dayanıklı bir telefon tanıtacak. Bununla ilgili söylentiler, şirketin Nokia XR20 adlı orta sınıf bir telefonu piyasaya süreceğini iddia ediyor. İstemsiz olarak ortaya çıkan görüntüler, şu anda kaldırılmış olsa da Nokia XR20’nin görünümünü açığa çıkarıyor.

Nokia XR20, resimde su damlacıkları ile görülüyor ve bu da IP68 derecesine sahip olabileceğini gösteriyor. Bu telefonun mevcut Nokia X20 telefonunun yeni bir çeşidi olarak gelmesi bekleniyor.

XR20, çift kamera kurulumu için kare şeklinde bir kamera modülüne sahip olarak görüldü. Kamera muhafazası ZEISS markasını ve bir çift LED flaş ünitesini taşıyor. Alt kenarı 3,5 mm ses jakı, mikrofon, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası ile donatılmış.

Geçmiş raporlar, Nokia XR20’nin 20:5.9 en boy oranı sunan 6.67 inç FHD+ IPS LCD panele sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Telefonda, Snapdragon 480 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama bulunacak. Ek depolama için bir microSD kart yuvasına sahip olacak.