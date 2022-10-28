Yeni Oppo A Serisi Telefonlar Yolda!

Yeni bir rapor, bir Oppo akıllı telefonla ilgili bazı ilginç detayları ortaya çıkardı. Görünüşe göre şirket, popüler orta sınıf A serisinden yeni bir model piyasaya sürmeyi planlıyor, ancak bu cihaz bazı üst düzey özelliklere sahip olacak.

Sosyal medya gönderisinde, markanın şimdiye kadarki en yüksek ekran gövde oranına sahip yeni bir Oppo A serisi model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca, ekranın ön tarafında tek delikli bir kamera olacak ve ekran aynı zamanda kavisli bir panel olacak.

İlginç bir şekilde, yeni bilgilerin çoğu ekranla ilgili tüm özelliklere işaret ediyor ve panelin 2160Hz PWM karartma da sunduğu belirtiliyor. Yeni kaynağımız, bu özelliklerin yanı sıra yeni Oppo A serisi akıllı telefonun arka tarafında 108 megapiksel büyük bir ana kameraya sahip olacağını da belirtti.

Son olarak Çinli teknoloji şirketinin 67W’a kadar hızlı şarj desteğine sahip yeni A serisi akıllı telefonunu da piyasaya süreceğini de paylaştı. Ancak kaynak, pil veya toplam kapasitesi hakkında başka bir bilgi açıklamadı.