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Yeni Realme GT Neo, amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 ile geliyor

Realme GT Neo 4'ün Özellikleri Açıklandı: Snapdragon 8+ Gen1, 120Hz Ekran ve Çok Daha Fazlası

Ahmet Ekinler

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Yeni Realme GT Neo, amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 ile geliyor

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Realme, Çin’den gelen söylentilere göre önümüzdeki ay GT Neo 4‘ü tanıtmayı planlıyor. Bir sızıntı, serinin GT Neo 3‘teki Dimensity 8100 gibi orta sınıf yonga setinden uzaklaşacağını ve amiral gemisi platformu Snapdragon 8+ Gen 1‘i alacağını açıkladı.

Bu sızıntının kaynağı Digital Chat Station ve ayrıca yeni cihazın 1.5K olarak adlandırılan ve temelde 1220p panel olan bir ekrana sahip olduğunu iddia ediyorlar – Full HD ve QHD çözünürlük arasındaki orta nokta. Ayrıca 120Hz yenileme hızı ve otomatik parlaklık seviyesi sayısı olan 2160 adıma kadar PWM göreceğiz.

Realme GT Neo 4, Neo 3 sürümleri (80W ve 150W) arasına koyarak 100W flaş şarjı sunacak. Sızıntı yapan kişi, henüz duyurulmamış Redmi K60 ile rekabet edeceğini iddia ediyor. Henüz Realme’den böyle bir telefonla ilgili resmi bir şey duymadık.

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KaynakGsmarena

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