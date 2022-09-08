Yeni Sony Xperia Pro, gelişmiş kamera sensörleri, değişken diyafram ile geliyor

Sony, Pazartesi günü yeni bir akıllı telefon görebileceğimiz veya görmeyebileceğimiz bir oyun etkinliği düzenliyor. Ancak söylentiler, ikinci nesil fotoğrafçılık odaklı Xperia Pro-I‘in tanıtılacağı Kasım ayında bir başka lansmanın daha planlandığını gösteriyor.

Rapora göre Sony, telefonu, tümü yeni ve geliştirilmiş sensörlere ve tümü 48MP çözünürlüğe sahip üç kamerayla piyasaya sürecek. Üstelik bunlardan biri f/1.2 ile f/4.0 arasında değişken bir diyafram açıklığına sahip olacak.

Piksel gruplamalı 48MP kamera üçlüsü, doğal olarak 12MP çözünürlükte çekim yapacakları anlamına gelir. Kaynağa göre, ana kamera 1” IMX903 sensöre sahip olacak ve ultra geniş atıcı 1/1.3” IMX803 görüntüleyici ile gelecek.

Telefoto sensör, daha önce Xperia 1 II ve Xperia 5 IV‘te gördüğümüz 1/1.7” IMX557‘nin yeni bir versiyonu olacak. Ancak bu ikisinde doğal 12MP çözünürlüğe sahipti ve halefi Quad-Bayer kurulumuna geçiyor.

Bu iddia edilen Xperia Pro-I Mark II ile resmiyet kazandığında yeni bir ISP’nin de gelmesini bekleyebiliriz. Geçen yılki Pro-I Ekim ayının sonlarında geldi, bu nedenle raporun önerdiği zaman çizelgesi mantıksız değil.