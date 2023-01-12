Yeni vivo X Flip modeli, kapak ekranıyla ilgili ayrıntıları ortaya koyuyor

Vivo X Flip‘in bu çeyrekte piyasaya sürülmesiyle bir sonraki kapaklı katlanabilir akıllı telefon olması bekleniyor. Daha önceki raporlar, harici ekranın kamera adasının altına dikey olarak yerleştirilmiş bir dikdörtgen olacağını öne sürüyordu ve bugün paylaşılan yeni bir şema daha fazla ayrıntı ortaya koyuyor.

Telefon, X Flip kasasında menteşe olacak alüminyum şerit ile X90 serisinin tasarım dilini takip edecek. Harici ekran 682 piksel genişliğinde olacak ve kameralar sadece iki adet olacak ve ZEISS markası için yeterli alana sahip olacak.

İç ekranın 1080 piksel genişliğinde olması bekleniyor – Samsung, Oppo ve Motorola‘nın hepsinde de Full HD + paneller var, sadece Huawei daha yüksek PPI yoğunluğuna sahip biraz daha büyük ekranlar sunuyor.

Ses ayar düğmesi sağ tarafta resmedilmiştir ve aşağıdaki güç tuşu yan tarafta görünür şekilde hizalanmıştır, bu da yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapacağı anlamına gelir. Çift kamera kurulumu da neredeyse hiç sürpriz değil. Daha fazla kameraya sahip olmak teoride kulağa hoş gelse de, sensör boyutunu önemli ölçüde azaltacak ve çoğu senaryo için nihayetinde kamera performansını bozacaktır.