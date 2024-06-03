Yeni Xiaomi 14 Civi’nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Xiaomi, 12 Haziran’da Xiaomi 14 Civi akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın perakende kutusunun görüntülenmesinin ardından 14 Civi’nin hemen hemen tüm özellikleri gün yüzüne çıktı.

Mikro sitedeki ayrıntılara göre akıllı telefon, Leica Summilux Lensli 50 MP ana kameraya sahip. Ana kamera, 2x yakınlaştırma sunan 50 MP Portre telefoto kameranın yanı sıra 120 derecelik görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş lensle geliyor.

Ön tarafta ise 4K çözünürlükte video kaydedebilen 32 MP + 32 MP çift selfie kamerası bulunuyor. Telefon, arka tarafında birinci sınıf vegan deri kaplamalı, 7,4 mm’lik ince bir metal gövdeye sahip olacak.

Ekranın 1,5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve Corning Gorilla Glass Victus 2 korumasına sahip ‘yüzen dört eğrili’ bir ekran olduğu doğrulandı. Panelde 68 milyarın üzerinde renk, Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunacak. Ses için Dolby Atmos ayarlı stereo hoparlörler vaat edecek.

Android 14 tabanlı HyperOS’un yazılım ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle gelecek. Cihaz, 67W hızlı şarjla eşleştirilmiş 4.700mAh bataryadan güç alacak. Son olarak mavi, yeşil ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa çıkacak.