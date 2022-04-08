Yeşil Samsung Galaxy S22 Ultra satışa çıktı

Samsung Galaxy S22 Ultra, Şubat ayının sonlarında Hindistan’da yalnızca üç renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü: Phantom White, Phantom Black ve Burgundy. Bugün dördüncü bir renk grubu geldi, Yeşil.

Şu anda Samsung.com‘da mevcut ve Amazon’da da yakında listelenecektir. Bu renkte alabileceğiniz yalnızca bir bellek yapılandırması olduğunu, 12 GB RAM ve 256 GB depolama olduğunu unutmayın (bu, Phantom White rengi için de geçerlidir).

Fiyat lansman fiyatı ile aynı. Samsung, Galaxy Watch4’ü (44 mm, Bluetooth) S22 Ultra ile birlikte alırsanız daha uyguna gelebilir.

Samsung‘un Türkiye’de satışa sunduğu renk seçenekleri ise şöyle; Burgundy, Phantom White, Phantom Black ve Yeşil.