Yılbaşı İçin En İyi 10 Teknolojik Hediye Fikri

Yeni yıla yaklaşırken ve fiyatlar bir hayli artarken uygun hediyeyi alabilmek de bir hayli zorlaştı. Fakat teknolojik bir hediye almaya kararlıysanız bu makalemize göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. İşte yılbaşı için seçebileceğiniz en iyi 10 teknolojik hediye…

Akıllı Robot Süpürge

Teknoloji sadece mobil anlamda hayatımızı kolaylaştırmıyor. Ev işlerinde de yardımımıza koşmaya devam ediyor. Özellikle ev temizliği en çok vaktimizi alan ve bizi en çok yoran işlerin başında geliyor. Ev teknolojisinde yaşanan gelişmeler bu soruna da çözüm buluyor. Son yılların en gözde teknolojik cihazları arasında akıllı robot süpürgeler yer alıyor. Harita özelliği sayesinde evinizdeki eşyaları tespit eden, temizlik yapacağı yüzeyin kir yoğunluğunu hesaplayabilen akıllı robot süpürgeler işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Ayrıca temizlik sırasında şarjları azaldığında kendisini şarj edebilmesi ve akıllı telefonla uzaktan kontrol edilebilmesi bizi daha da rahatlatıyor. Böylece robot süpürge evimizi temizlerken biz kendi işlerimizi yapmaya devam edebiliyoruz.

Hediye almak istediğiniz kişinin ev temizliğini kendisi yapması gerekiyorsa bu hediye en çok ihtiyaç duyacağı cihazların arasında mutlaka yer alıyordur. Herkes tarafından çok konuşulması ve popüler olması nedeniyle piyasada çok çeşitli robot süpürge modeli bulunuyor.

Akıllı Saat

Giyilebilir teknoloji son dönemin en popüler cihazları arasında yer alıyor. Artık kullandığımız saatlerin sadece zamanı gösterme işlevi bizim için yeterli değil. Saatlerimizle planlarımızı yapabilmek, telefonumuza gelen aramaları cevaplayabilmek, hava durumunu görmek ve yaptığımız aktiviteleri görebilmek istiyoruz. Özellikle yeni çıkan akıllı saat modelleriyle birlikte hayat kalitemiz artarken sağlığımızı da takip edebiliyoruz. Kalp atış ritmimizden kanımızdaki oksijen miktarını ölçmeye kadar birçok sağlık verimizi güncel olarak görebiliyoruz.

Eğer hediye almak istediğiniz kişinin böyle bir cihaza ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız piyasada bulunan akıllı saatler arasından seçiminizi kolayca yapabilirsiniz.

Bluetooth Kulaklık

Son dönemde kullanımı oldukça artan teknolojik cihazlardan biri de Bluetooth kulaklıklar oluyor. Kablosuz bağlantı ile mobil cihazlarınıza kolayca bağlanarak kullanabiliyorsunuz ve ses kalitesi açısından iyi bir deneyim sunuyor. Bu nedenle kablolu ekipmanların dönemi büyük bir hızla sona ermeye başladı diyebiliriz.

Her geçen gün kullanıcı sayısı arttığı için piyasada çok çeşitli modelde Bluetooth kulaklık bulunuyor. Eğer hediye almak istediğiniz kişinin Bluetooth kulaklığı yoksa ve onu kablo karmaşasından kurtarmak istiyorsanız bu güzel bir seçenek olabilir. Bu sayede sevdiğiniz kişi yolda yürürken ya da bir şeylerle uğraşırken aynı zamanda telefon konuşmasını rahatlıkla yapabilme ve müziğini dinleyebilme imkanına sahip olacaktır.

Powerbank

Teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte en çok ihtiyaç duyduğumuz cihazların başında her zaman Powerbank’ler geliyor. Teknoloji üreticileri piyasaya sürdükleri ürünlerin her yeni modelinde pil gücünü artırsa da mobil cihazların kullanım süreleri daha fazla artıyor. Bu nedenle kullanıcıların her zaman bir powerbank ihtiyacı oluyor.

Sevdiğiniz kişiye nasıl bir hediye alacağınızı bilemiyorsanız powerbank faydalı bir alternatif olabilir. Çünkü herkesin akıllı telefonunu yoğun olarak kullandığı ve bunun yanında başka mobil cihazlarının da olduğu bugünlerde en çok ihtiyaç duyabileceği şeylerin başında yer alıyor. Böylece dışarıda vakit geçirirken şarjının bitmesi ya da priz bulma gibi sorunlarla uğraşmamasını sağlıyor.

Bluetooth Hoparlör

Sevdikleriniz için daha uygun fiyatlı bir teknolojik hediye arıyorsanız Bluetooth hoparlörler bunun için en uygun cihazlar arasında bulunuyor. Çünkü piyasada kablosuz hoparlör konusunda çok fazla alternatif bulunuyor. Hediye almak istediğiniz kişi müzik dinlemeyi ve dışarıda olmayı seviyorsa Bluetooth hoparlör onun için en uygun hediyelerden biri olabilir. Teknolojik hediyeler arasında kullanım kolaylığı olan ürünler her iki tarafı da genel olarak rahatlatıyor. Çünkü birbirine uyumlu olmayan cihazlar olduğunda bazı zorluklar çıkabiliyor. Akıllı telefonu ya da tableti kablosuz bağlantı ile hoparlöre bağladıktan sonra hiçbir şey yapmadan kullanmaya başlayabiliyor. Bu nedenle Bluetooth hoparlörler biraz daha rahat hediye edilebiliyor.

Teknolojik Kişisel Bakım Ürünleri

Teknolojinin hayatımızın pek çok alanında işlerimizi kolaylaştırdığı oldukça açık bir gerçektir. Kişisel bakım ürünleri de hiç şüphesiz bunlardan biridir. Hem teknolojik ürünlere ilgi duyan hem de kişisel bakımına çok özen gösteren kişiler için teknolojik hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz birçok kişisel bakım ürünü bulunur. Saç şekillendiricilerden elektronik diş fırçalarına, yüz temizleme cihazlarından yağ ölçebilen akıllı tartılara veya ev konforunda kolay ve ağrısız lazer epilasyon cihazlarına kadar birçok hediye alternatifini değerlendirebilirsiniz.

Akıllı Bileklik

Akıllı bileklikler giyilebilir teknolojinin ilk adımlarının atıldığı cihazlar arasında yer alıyor. Kullanım kolaylığı sayesinde herkes tarafından çoğunlukla tercih ediliyor. Özellikle saatin yanı sıra adım sayar özelliği, kalp atış hızını göstermesi ve telefonunuza gelen bazı bildirimlerin yer alması daha fazla tercih sebebi yapıyor. Son dönemde geliştirilen akıllı bilekliklerde uyku takip modu da yer alıyor. Bu sayede uyku kalitenizi de ölçebiliyorsunuz.

Sahip olduğu özellikler nedeniyle akıllı bileklikler oldukça işe yarayan teknolojik hediyeler arasında yer alıyor. Eğer akıllı saat alacak kadar bir hediye bütçeniz bulunmuyorsa ancak sevdiğiniz kişinin işine yarayacak, her zaman kullanabileceği bir hediye almak istiyorsanız akıllı bileklik iyi bir alternatif olarak karşınıza çıkar.

Kablosuz Fotoğraf Yazıcısı

Hepimiz fotoğraf çekmeyi çok seviyoruz. Akıllı telefonlarımızın kamera özellikleri gelişmeye devam ettikçe daha fazla fotoğraf çekiyoruz. Dijital fotoğrafların yanında bazen baskı halinde de elimizde fotoğraf olmasını isteyebiliyoruz. Bunun için dijital fotoğraf stüdyoları bulup seçtiğimiz fotoğrafların kağıt baskısını almamız gerekiyor.

Bu nedenle geliştirilen kablosuz mini fotoğraf yazıcıları kullanıcıların bu ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılıyor. Eğer sevdiğiniz kişi de fotoğraf çekmeyi çok seviyorsa ve anılarını bazen basılı olarak görmek istediğinden bahsediyorsa özel bir günde fotoğraf yazıcısı hediye etmek güzel bir seçenek. Böylece birlikte küçük bir fotoğraf arşivi de hazırlayabilirsiniz.

Hava Temizleyici

Özellikle son dönemlerde hijyen konusu, şüphesiz herkesin odak noktası olmuş durumdadır. Sevdiğiniz kişinin sağlığını düşündüğünüzü göstermek ve havadaki bakterilerden korumak için teknolojik hediye fikirleri arasından hava temizleyici ve nemlendirici özelliğin bir arada bulunduğu cihazları tercih edebilirsiniz. Bu cihazlar nefes alışveriş konforunu artırdığı gibi kötü kokuyu, bakteriyi, hayvan tüylerini, küfleri ve polenleri de önleme özelliğine sahiptir.

Projeksiyon Cihazı

Online sunum yaparken ekran paylaşmak konforlu olsa da yeterince havalı değildir. Projektör ile sunum yapmanın yerini hala hiçbir şey tutamaz. Sevdiklerinizin sunumlarına hayat, iş hayatına karizma katacak projeksiyon cihazları ile dostlarınızı mutlu edebilirsiniz. Ayrıca, çalışırken duvarı monitör olarak kullanma avantajı da görmezden gelinemez. Bunun yanında, yaz akşamları açık havada film izleme keyfi de yapabilir, eskisine göre çok daha az yer kaplayan yeni nesil projektörlerle sevdiğiniz kişi için güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.