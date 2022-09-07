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Yıldız İşareti Nasıl Yapılır? (*) Bilgisayar Klavyesinde Yıldız İşareti

Yıldız işaretinin nasıl yapıldığını henüz bilmiyorsanız doğru yere geldiniz...

Ayşen Sıla

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Yıldız işareti bir konuşma içerisinde bulunan bazı kelimelerin sansürlenmesine kullanılırken paragraflarda ve makalelerde önemli maddelere başlamadan da kullanılır.

Matematiksel olarak da yıldız işareti çarpma işlemleri yapılırken kullanılan bir matematiksel işarettir.

Makale ve kitap satırlarında yapılan alıntıları ve dipnotu göstermek için de yıldız işareti kullanılır. Önemli konularda dikkat çekmek için kullanılan yıldız işareti bazı bilgisayar çeşitlerinin klavyesinde bulunur ve bu tuşa basılarak işaret elde edilir. Bunun dışında birkaç farklı yol izleyerek de yıldız işareti oluşturmak mümkündür.

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Yıldız İşareti Nasıl Yapılır? *

Tuşların fonksiyonel özelliklerini ortaya çıkaran Alt tuşuna basılır ve parmak Alt tuşundan çekilmeden daha sonra numlock alanından 4 ve 2 tuşlarına basılı tutulur.

Windows işletim sistemini İngilizce kullanan bilgisayar çeşitlerinde ise klavyede farklı bir yöntem izlenir. Öncelikle shift tuşuna basılır ve daha sonra 8 tuşuna basılarak yıldız işareti elde edilir.

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