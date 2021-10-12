USB-C iPhone Artık Hayal Değil

Yıllardır süre gelen söylentilere rağmen Apple hala daha USB-C iPhone üretmiş değil ama bu robotik mühendislik öğrencisi Ken Pillonel’a engel oluşturmadı. Ken bir iPhone X’in içine çalışır USB-C girişi yerleştirmeyi başardı ve böylelikle telefonu USB-C kablosuyla şarj edebildi dolayısıyla data aktarınımıda aynı kablo ile sağladı.



Apple Insider’a göre Ken boş zamanlarında proje üzerinde aylarca zaman geçirdi. Robotik mühendislik öğrencisi bu projeyi gerçekleştirmek uğruna bir çok USB-C ve Lightning kablosuyla uğraştı ve onları adeta delik deşik etti. Ken başarılı olan ilk prototipini mayısta oluşturdu fakat oluşturduğu cihaz büyük olduğu için telefonun içine sığmıyordu dolayısıyla bir sonraki adım fazlalıkları atarak girişi İphone’un içine monte edebilmekti.



Ken oluşturmak istediği esnek ve telefonun içine girebilen PCB dizaynı için Apple’ın özel C94 bağlantısını enine boyuna inceledi. Oluşturduğu kablonun son halini bu hafta yayınladığı tanıtım videosuyla gösterdi. Asıl video şuanda kurgu aşamasında, içeriğinde ise Ken’in PCB dizaynını nasıl C94 bağlantısını kullanarak iPhone’un içine yerleştirdiği anlatılacak.



Bundan yalnızca bir kaç hafta önce Avrupa Komisyonu akıllı telefonlar ve diğer cihazlarda USB-C girişini zorunlu kılma planları olduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Apple istese de istemesede resmi olarak USB-C girişli cihazlar yapmak zorunda kalabilir.



Şu anda Ken’in kendi projesinin hangi detaylarını yayınlayacağı bilinmiyor dolayısıyla kendi telefonunu modifiye etmek isteyenler mühendisler biraz daha beklemek zorunda. Ken şu anda robotik mühendislik bölümünde yüksek lisansını Federal İsveç Teknoloji Kurumunda yapıyor. Kendisi daha önce Samsung Galaxy Fold için araba tutacağı modifiye etmişti ve Xiamoi Mi’nin araba tutacağını modlamış ve üç boyutlu planlarını yayınlamıştı.