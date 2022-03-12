YouTube, Android uygulamasına video çevirileri getiriyor

YouTube, bir süre önce masaüstü web sitesinde çeviri özelliğini kullanıma sundu ve özellikle uzun videolarda yararlı olduğunu kanıtladı. Videonun otomatik olarak oluşturulan metnini arayarak belirli bir alanı bulmanıza veya en sevdiğiniz alıntıyı çıkarmanıza yardımcı olur.

Son birkaç yılda bir YouTube videoların ortalama uzunluğunun arttığını kesinlikle hissediyor. 10 dakikalık klipleri unutun – abonelik özet akışımdaki videoların çoğu, bazı video denemeleri ve podcast yüklemeleri dört saate kadar devam ederken, bugünlerde rutin olarak yarım saatten fazla sürüyor. Bu toplam oyun süresi ile en sevdiğiniz alıntıları veya bölümleri bulmak tam bir baş ağrısı olabilir. Transkripsiyonlar, bir videonun belirli bölümlerini aramayı çok daha kolay hale getiriyor ve şimdi, mobil cihazlara yönelmiş görünüyorlar.

Şimdiye kadar, seçtiğiniz yüklemenin tam metnini görmek için YouTube’un masaüstü sitesine bağlı kalmanız gerekiyordu. Bu yeni özellik sayesinde, bir komut dosyasında gezinmek için bilgisayar başında oturmanıza gerek yok. Yayınlandıktan sonra, videonun genişletilmiş açıklamasının altında bulunan ve sağlanan bölümler ile kanaldan önerilen diğer yüklemeler arasına sıkıştırılmış “Dökümü Göster” düğmesini tıklayabilirsiniz.

Ne yazık ki, satırlar arasında doğrudan arama yeteneği olmadan, masaüstü sürümünden biraz daha az kullanışlı olabilir.

Şu an itibariyle, bazı kullanıcılar yerel Android uygulamasında uygulanan yeni özelliği bildiriyor. Videonun açıklamasının altında özel bir “Dökümü Göster” düğmesi var. Metnin kendisi masaüstü versiyonuna oldukça benzer, sadece cep telefonunun kullanıcı arayüzüne uyarlanmıştır.

Google uygulamalarının güncellemelerinin çoğu gibi, bu da sunucu taraflı görünüyor, bu nedenle sizin için de kullanılabilir hale gelene kadar beklemeniz gerekebilir.