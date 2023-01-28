YouTube İçin En İyi Video Yapma Uygulamaları 2023

YouTube üzerinden para kazanmak isteyen herkes video içeriği üretebilmek için kolları sıvadı. Eğer siz de bir YouTube kanalı açmaya karar verdiyseniz ve imkanlarınız kısıtlıysa, bu uygulamaları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bildiğiniz üzere YouTube’da videoları düzenlemek ve paylaşabilmek için yardımcı araçlara ihtiyacınız var. İşte sizler için derlediğimiz en iyi YouTube video yapma uygulamaları…

YouTube İçin Video Yapma Uygulamaları Listesi

Adobe Premiere Rush Open Camera AZ Screen Recorder MAVIS Vlogit PowerDirector 365 WeVideo KineMaster Pro Video Editor HitFilm Lightworks FilmoraGo Clipchamp GoPro Quik Splice VN Video Editor Video Leap iMovie ActionDirector Funimate Filto

YouTube İçin Video Yapma Uygulamaları 2023

Adobe Premiere Rush

Premiere Rush, video oluşturma ve düzenleme ile çalışanların favorilerinden biri, sağlam ve eksiksiz bir araçtır. Bu program çevikliği hedefliyor ve bunun için çok sezgisel bir arayüze sahip. Uygulamanın profesyonel kamerası, yüksek kaliteli videolar oluşturmanıza ve anında düzenleme yapmanıza olanak tanır. Sürükle ve bırak yöntemiyle müzik ve başlıklar ekleyin, efektler uygulayın, videoları, sesleri, grafikleri ve fotoğrafları düzenleyin. Araçları ayrıca videoları kesmenize, zamanı ayarlamak için hız kontrollerini kullanmanıza, sesi ayarlamanıza, ön ayarlarla ve özelleştirmeyle renkleri geliştirmenize olanak tanır.

Open Camera

Open Camera, profesyonel video prodüksiyonu ve düzenleme dünyasından özellikleri, bir iPhone’unuz olmadığı sürece avucunuzun içine getirir, çünkü bu açık kaynaklı uygulama yalnızca Android içindir. En büyük avantajı, cep telefonunuzun mükemmel bir kamerası olmasa bile resimlerinizi iyi kalitede bırakmak için kapsamlı bir özellik listesine sahip olmasıdır. Uygulama, odak, renk efektleri, beyaz dengesi, ISO, poz telafisi/kilidi, yüz algılama, meşale ve bant önleme gibi pozla ilgili çeşitli özelliklere sahiptir. Ayrıca takılabilir lenslerle kullanım için ters görünüm seçeneği, harici mikrofon desteği ve diğerleri vardır.

AZ Screen Recorder

Kullanımı kolay olan AZ Screen Recorder, ekranınızı FullHD ve QHD videolara kaydetmenize olanak tanır ve piyasada kayıt sırasında duraklatılabilen ve devam ettirilebilen tek ekran kaydı uygulamasıdır. Öğreticiler yapmak için mükemmel olan bu uygulama, video çözünürlüğünü, ekran yönünü yapılandırmanıza, kayıtlı videoları paylaşmanıza veya silmenize olanak tanır, filigran ve zaman sınırı yoktur ve hatta sosyal ağlara canlı akış seçeneği sunar.

MAVIS

Apple’ın video kaydetmek isteyenlerle çok samimi olduğunu inkar edemeyiz. Markalı cihazlar için başka bir seçenek olan MAVIS çok sayıda gelişmiş özelliğe sahiptir ve HD, 2K ve 4K olarak kayda olanak tanır. Odak zirvesi, dalga formu monitörü, vektörskop, sahte renkler ve zebralar dahil olmak üzere profesyonel kalitede filme alma araçları sağlar. Uygulama ayrıca ses kontrolleri, ses ölçümü, özel çözünürlükler, kare hızları ve kayıt formatları sunar. Çekim sırasında tam esnek manuel kontrol sağlamak için doğal arayüze sahiptir.

Vlogit

Bu uygulama, videoları ve diğer medya dosyalarını düzenlemek için profesyonel bir araçtır ve YouTube videolarını android üzerinde düzenlemeyi seven kişiler tarafından oldukça tercih edilir. Kullanımı kolay bir arayüzle gelir ve video döndürme, kırpma ve animasyonlu metinler, bindirmeler ve filtreler gibi güzel video efektlerinin yanı sıra tamamlanmış videoyu yayınlama veya sosyal medya platformlarında paylaşma gibi özelliklere sahiptir.

PowerDirector 365

PowerDirector 365, kullanımı kolay ve yeni başlayanlardan profesyonellere kadar YouTuber’ların favorisi olan ücretsiz bir YouTube video düzenleyicisidir. Çoklu kamera düzenleme, anahtar kare oluşturma, animasyonlu başlıklar, hareket izleme ve 360 ​​derece düzenleme gibi gelişmiş özellikler içerir. PowerDirector, YouTube için video düzenleme sürecini kolaylaştırır ve en karmaşık düzenlemenin bile zahmetsiz görünmesini sağlar. Zaman alan düzenlemeleri otomatikleştirmek için önceden hazırlanmış şablonlar ve yapay zeka destekli araçlarla videonuzu hızla yayınlayabilirsiniz.

WeVideo

WeVideo, yeni başlayanlar ve otomatik video oluşturmayı tercih eden YouTuberlar için web tabanlı ücretsiz bir YouTube video düzenleyicisidir. Makyaj, Tarif, Canlı Yayın, Influencer, Vlogger ve Kutudan Çıkarma gibi tonlarca YouTube şablonuyla birlikte gelir. YouTube introları ve outroları için de şablonlara sahiptir.

KineMaster Pro Video Editor

YouTube videolarını android üzerinde düzenlemek için tek tam özellikli uygulama olarak kabul edilen KineMaster Pro Video Editor, hızlı ve profesyonel videolar oluşturmak için gereken üstün özelliklerle doludur. Uygulama ile, resim içinde resim efektleri de dahil olmak üzere çalışmanıza katmanlar ekleyebilirsiniz. Diğer özellikler arasında bir videonun birden çok katmanını ekleme, videoyu düzgün bir şekilde kırpma, ihtiyacınız olduğunda önizleme alma, diğer ayarların yanı sıra parlaklığı, rengi, hızları ve ses düzeylerini ayarlama ve bitirdikten sonra videolarınızı sosyal medyada paylaşma yeteneği bulunur.

HitFilm

HitFilm, herhangi bir YouTuber’ın seveceği birçok özelliğe sahiptir. Kroma anahtarı ve resim içinde resim gibi daha gelişmiş özelliklerden bazıları size pahalıya mal olacak, ancak makul fiyatlara sahipler. Ayrıca, hiçbir eklenti satın almasanız bile bu ücretsiz YouTube video düzenleyicide beğeneceğiniz çok şey var. HitFilms’in en iyi özelliklerinden bazıları, her dakika sıklıkta otomatik kaydetme yeteneği, düzinelerce klavye kısayolu, renkli etiketler ve kırpma seçeneğini içerir. Ayrıca özel bir maksimum geri alma düzeyi ayarlayabilir, 1080p Full HD, sesi karıştırıp dengeleyebilir, oynatma kafasından önceki veya sonraki her şeyi almak için yardımcı bir seçim aracı kullanabilir ve sınırsız video ve ses parçası ekleyebilirsiniz.

Lightworks

Lightworks, tamamen ücretsiz, ödüllü bir video düzenleyicidir. Önemli bir eksiği, Lightworks Pro’da bulacağınız tüm dışa aktarma formatları için destek alamamanızdır. Bu ücretsiz video düzenleyici, birçok nedenden ötürü YouTube kullanıcıları için mükemmeldir: sesinizi doğrudan zaman çizelgesine ekleyin, videoları toplu olarak içe aktarın, daha hızlı düzenleme için makrolar oluşturun, yazı tiplerini gerçek zamanlı olarak önizleyin, videoları 720p’ye kadar dışa aktarın ve doğrudan YouTube hesabınızda yayınlayın.

FilmoraGo

FilmoraGo, kullanıcıların videolarını filtreleyen, geçişler, metinler ve müzikle oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan bir YouTube düzenleme uygulamasıdır. Bu uygulama, videolarınızı hazır şablonlara eklemenize veya sıfırdan bir proje oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, kullanıcıların çekimlerini istedikleri boyutlara uyacak şekilde yeniden boyutlandırmalarını sağlayan biçimlendirme seçenekleri de sunar. Ancak, ücretsiz sürümü kullanırsanız videonuz dışa aktarıldığında filigran eklenecektir. Uygulamanın diğer bir eksiği de YouTube videoları için çok önemli bir özellik olan 4K dışa aktarımı desteklememesidir.

Clipchamp

Yalnızca YouTube videonuz için hızlı bir düzenleyiciyle ilgileniyorsanız, Microsoft’un Clipchamp’ı size yardımcı olur. Tamamen çevrimiçidir, bu nedenle herhangi bir yazılım indirmesi gerekmez. Bu ücretsiz video düzenleme web sitesi, HD videolar üretebilir, MP4’e dışa aktarabilir ve ses, video ve resimleri kabul edebilir. Ayrıca, yalnızca metin girerek seslendirme oluşturmanıza, herhangi bir videonun hızını değiştirmenize, videoları yeniden boyutlandırmanıza veya kırpmanıza, videoları döndürmenize ve çevirmenize, yaklaşık bir düzine filtre arasından seçim yapmanıza, herhangi bir video/ses dosyasını açıp kapatmanıza olanak sağlar. Dosyaları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan Clipchamp web sitesine yükleyerek, bulut depolama hizmetlerinden içe aktararak veya ekranınızı kaydederek videonuza içerik ekleyebilirsiniz.

GoPro Quik

GoPro Quik, kendiliğinden içerik oluşturucular için en iyi sonucu veren bir vlog düzenleyicisidir. Genellikle GoPro Kamera ile kullanılır, ancak uygulamayı iOS veya Android cihazlarda çekilmiş videoları düzenlemek için kullanabilirsiniz. Basit arayüzü, filtre seçmek, video hızını değiştirmek, renk seçeneklerini belirlemek ve kırpmak gibi birçok şeyi hızlı bir şekilde yapmanıza olanak tanır. Müziğinizin ritmine göre düzenleme yapmanızı sağlayan bir otomatik senkronizasyon özelliği de vardır.

Splice

Splice, videoları düzenlemek için temiz ve basit bir arayüze sahiptir. Kliplerinizi kırpmayı ve yeniden düzenlemeyi o kadar kolay hale getirir ki, hareket halindeyken içerik üretiyorsanız, kontrol etmek isteyeceksiniz – özellikle de bir influencer iseniz. Ayrıca Splice, klipleri birleştirmenize, bindirmeler oluşturmanıza ve kroma anahtarını kullanarak arka planları kaldırmanıza olanak tanıyan sağlam özelliklere sahiptir. Hatta hız kontrolleri ve çeşitli animasyonlara da sahiptir.

VN Video Editor

VN Video Düzenleyici’deki “VN”, “şimdi vlog” anlamına gelir. Dolayısıyla bu uygulama, mobil videolar çeken ve bunları doğrudan sosyal medyaya yükleyen içerik oluşturucular için en iyisidir. Bu uygulamada, içeriğiniz için doğru havayı ayarlamak üzere metin, dış ses, müzik ve geçişler ekleyebilirsiniz. Genel olarak, normal videoların profesyonel görünmesini sağlamanın mükemmel bir yoludur. Tek dezavantajı, arayüze alışmanın biraz zaman almasıdır.

Video Leap

Video Leap, telefonunuzda temel video düzenleme için iyi bir seçenektir. iOS ve Android’de mevcuttur ve uygulama içi satın alımlar sunmasına rağmen indirmek ücretsizdir. YouTube Shorts videolarınızın sanatsal bir estetiğe sahip olmasını istiyorsanız bu uygulama tam size göre olabilir. Farklı videoları kolayca karıştırabilir, özel efektler ekleyebilir ve 100’den fazla ses efektiyle tamamlayabilirsiniz. Video Leap ayrıca çıkartmalar ve anahtar kare animasyonları gibi yüksek kaliteli tasarım öğeleri sunar.

iMovie

iMovie, kullanıcıların videolarını düzenlemesine ve değiştirmesine izin veren bir video düzenleme uygulamasıdır. Kullanıcıların videolarını düzenlemek için kullanabilecekleri farklı önceden ayarlanmış pencereler ve gürültü filtreleri ve renk araçları gibi özellikler vardır. Bu uygulama, kullanıcıların farklı klipleri tek bir sekansta birleştirmelerini sağlar ve aralarından seçim yapabilecekleri birden fazla video geçişi vardır.

ActionDirector

ActionDirector, PC’deki en popüler video düzenleme uygulamalarından biridir ve Android’de de mevcuttur. Klipleri içe aktarabilir, düzenleyebilir ve videoyu oluşturabilirsiniz. Kendi müziğinizi eklemek, videoyu kırpmak ve kesmek, metin eklemek, ağır çekim kullanmak ve daha fazlasını yapabilirsiniz. 4K videoyu da destekleyen birkaç video düzenleyici uygulamasından biridir. Yine de, cihazınızın destekleyip desteklemediğini kontrol etmeniz ve görmeniz gerekecek. Ayrıca sık sık güncelleme alır.

Funimate

Funimate, şaşırtıcı derecede popüler olan ancak aşırı derecede güçlü olmayan video düzenleyici uygulamalarından biridir. Cihazınızda zaten bulunan şeylerden müzik videoları veya basit videolar yapmak için harika bir uygulama olarak kendini gösteriyor. Oynayabileceğiniz 15 video filtresi vardır ve oluşturma işlemi oldukça zahmetsizdir. Gerçek video prodüksiyonundan çok, kısa video gönderileri için daha iyidir.

Filto

Vaporwave veya 90’lar nostaljisi gibi belirli bir estetik yaratmaya çalışıyorsanız, Filto harika bir seçimdir. YouTube videolarınıza ekleyebileceğiniz düzinelerce filtre ve efekt vardır. Ayrıca videolarınızı daha da yükseltmek için tonlarca ücretsiz müzik, yazı tipi ve grafik içerir. Filto, cilt tonu ayarlamaları gibi bazı temel güzellik rötuş özelliklerine sahiptir, ancak bu alanda pek bir şey sunmaz.