Youtube Videolarını TV’de Seyretmek

Bazen Youtube videolarını akıllı telefonlardan daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü olan televizyonlarda izlemek isteriz. Çok kolay bir şekilde TV’nizi nasıl Youtube’a bağlayıp istediğiniz videoları izleyeceğinizi öğrenmeniz için bu yazıyı hazırladık.

YouTube videolarını uygulama aracılığıyla doğrudan TV’nin kendisinde izlemek için Smart TV işlevine ve İnternete bağlanma özelliğine sahip bir TV’ye ihtiyacınız vardır. Bu, webOS’li bir LG TV veya Smart TV’nin daha eski bir sürümü olabilir. Akıllı işlevlere sahip Samsung TV (Smart Hub). Veya Sony, Philips, Hisense, Kivi ve diğerleri. Bu TV’lerin çoğu artık Android TV kullanıyor.

1 – TV’nizde YouTube uygulamasını başlatın. Ardından telefonunuzda veya tabletinizde YouTube uygulamasını açın.

2 – Mobil uygulamada ana ekranının sağ üst köşesindeki profilinize dokunun ve ardından ayarlara basın.

3 – Şimdi “TV’de İzle”ye dokunun. Daha önce eşleştirilmişse, TV’niz hemen YouTube’u oynatmaya başlar.

4 – Henüz eşlenmemişse, TV’de sayısal bir kod görünecektir. TV’nizi bağlamak için uygulamaya yazın ve ardından televizyonda YouTube’un keyfini çıkarmaya ve videoları telefonunuz veya tabletinizle kontrol etmeye başlayabilirsiniz.