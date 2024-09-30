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Yüksek Performanslı Vivo Katlanabilir Telefon X Fold 4 Geliyor!

Emine Emre Emine Emre
30 Eylül 2024
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Yüksek Performanslı Vivo Katlanabilir Telefon X Fold 4 Geliyor

Katlanabilir telefon piyasasının hızla gelişmesiyle pek çok marka bu alandaki pazar payını artırmaya çalışıyor ve Vivo da bunlardan biri. Bu kapsamda Vivo’nun yeni çıkacak olan X Fold 4 cihazı da merakla bekleniyor. Katlanan akıllı telefonlar arasında güçlü bir yere sahip olması beklenen yüksek performanslı Vivo katlanabilir telefon X Fold 4 özellikleri belli olmaya devam ediyor. İşte cihaz hakkında bilinenler…

Yüksek Performanslı Vivo Katlanabilir Telefon X Fold 4 Geliyor!

Vivo, katlanabilir telefon pazarında hızla ilerlemeye devam ediyor. Bu kapsamda markanın yeni telefonu Vivo X Fold 4 piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Güçüyle ön plana çıkması beklenen telefon Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile gelecek. Söz konusu yonga seti Qualcomm’un henüz çıkmamış amiral gemisi işlemcisi olarak tanımlanabilir.

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Vivo, 2024 yılının ilk aylarında Snapdragon 8 Gen 2’li X Fold 3 katlanabilir telefonunu ve Snapdragon 8 Gen 3’lü X Fold 3 Pro’yu kullanıcıya sundu. Şimdi ise bu iki modelin halefi olacak, daha yüksek performansa ve inovatif özelliklere sahip X Fold 4 geliyor. Bunun yanı sıra bahse konu cihazların elbette bazı ortak özellikleri de mevcut.

6000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan Vivo X Fold 4, pil konusunda da kullanıcının beklentisini karşılayacak diyebiliriz. Kablosuz şarj özelliği ile gelecek olan Vivo amiral gemisi katlanan telefonu IPX8 su geçirmezlik sertifikasına da sahip. Tasarım kısmında ise X Fold 4 modelinin seleflerine nazaran daha dikkat çekici olacağını söyleyebiliriz.

İnce Tasarım, Güçlü Performans

Performansıyla olduğu kadar tasarımıyla da dikkat çekecek olan Vivo X Fold 4 selef modelinden daha ince ve daha hafif bir yapıya sahip bir şekilde kullanıcının karşısına çıkacak. Yaklaşık 210 gram civarında bir ağırlıkla gelmesi beklenen Vivo yeni katlanan telefonu, 8 mm civarında bir kalınlığa sahip olacak.

Üst seviye katlanan telefon modeli Vivo X Fold 4 kamera özelliklerine baktığımızda ise dairesel bir arka kamera kurulumuna sahip olması beklenmekte. Arka kamera kurulumunda 3 adet sensörün yer alması beklenen telefonda 50 MP’lik ana kamera yer alacak. Tüm bu özellikleri ile Vivo X Fold 4’ün Samsung Galaxy X Fold 6 modeline rakip olması bekleniyor. Şimdili cihaz hakkında bilinenler bunlarla sınırlı; yeni sızıntılar geldikçe biz de sizlere duyurmaya devam edeceğiz.

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