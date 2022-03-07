Zamunda Benzeri En İyi Torrent Siteleri 2022

Zamunda, dünyanın en ünlü Torrent paylaşım sitelerinde biridir. Çoğu Warez konusunda diğer Torrent sitelerine göre öncüdür. Biz de bu yazımızda bu popüler siteye benzeyen diğer torrent sitelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Torrents.me

Bir torrent arama motoru olan Torrents.me, diğer siteler tarafından listelenen arama sonuçlarına tek bir ekrandan erişme şansı sunar. Bu aramalar, farklı kategorilerdeki sonuçların bir listesi olarak görünür. Böylece aradığınız torrent dosyasına daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Zooqle

BitTorrent ekosisteminden yararlanan en yeni sitelerden biri olan Zooqle, kısa sürede oldukça popüler hale geldi. Ağırlıklı olarak film ve dizilere odaklanan arşivlere sahiptir. Ek olarak, birçok sitenin arayüz açısından başaramadığı bir sadeliğe sahiptir.

Torrentus

Torrentus, en popüler torrent sitelerini ve izleyicileri en yeni dosyalar için indeksleyen ve çok siteli kolay meta arama sağlayan bir torrent arama motorudur. Şimdilik Torrentus yaklaşık 20 milyon torrent dosyasını indeksledi.

EZTV

EZTV aslında oldukça tematik bir torrent sitesidir. Ağırlıklı olarak dizi ve programlardan oluşan bir arşive sahiptir. Oldukça temiz ve hafif bir tasarımı vardır. Tarihsel torrentleri ayrıntılı olarak aramak için bir takvim bile sunar.

Limetorrents

Geçen yıllarda en iyi torrent sitelerine girmeyi başaran Limetorrents, rakipleriyle hemen hemen aynı kategorilere sahip. Onu bu kadar öne çıkaran şey ise listelerde yer almayan sağlıksız torrentler. Kullanıcılar ayrıca kendi torrent dosyalarını da yükleyebilirler ve birbirlerine geri bildirimde bulunabilirler.

Torrent2.eu

Torrent sitesi yerine sağlam ve çok kaynaklı bir torrent arama motoru arıyorsanız, Torrent2.eu’ya bir göz atın. Geçmişte torrent kullanıcıları tarafından iyi bilinen bir mantığı vardır. 90’dan fazla torrent sitesinde arama yapan hizmet oldukça kullanışlı.

TorrentProject

TorrentProject arama motoru 7489265 canlı torrentleri indeksliyor. Temiz, hızlı ve doğru bir bittorrent arama motorudur. Bittorrent dht ağı, thepiratebay ve 300’den fazla diğer torrent sitesinden torrent verilerini toplama, arama ve doğrulama işini yapar.

Rarbg.to

Her ne kadar reklamlarla kullanıcılarını rahatsız etse de fazlaca kullanılan Rarbg.to, listelediği torrentleri olabildiğince kullanabiliyor. Diğer siteler gibi, hızlı bir şekilde erişilebilen kategorilere sahip. Film fragmanları için bile ayrı bir kategorisi var. Ayrıca haberleri ve güncel içeriği sizin için listeler.

The Pirate Bay

Tüm zamanların belki de en bilinen torrent sitesi olan Pirate Bay, ne kadar yaptırıma tabi tutulsa da yaşamaya devam ediyor. Özellikle tarihi arşivler konusunda halen sağlam bir şekilde çalışan torrentlere bu site üzerinden ulaşmak mümkün. Yıllardır değişmeyen kullanıcı dostu arayüzü ile günümüz standartlarına göre oldukça hızlı çalışmaktadır.

TorrentDB

TorrentDB ile tam torrent veritabanı, kolay ve uygun torrent arama, torrent dosyalarının ücretsiz indirilmesi, kategorilerin sezgisel olarak taranması, hızlı arama sonuçları ve benzerine kolayca erişebilirsiniz.

1337x.to

Diğer sitelerin aksine günün, haftanın, ayın ve yılın en popüler torrentlerini ana sayfasında listeleyen bir sitedir. Ayrıca her kategori için en iyi 100 torrente kolayca ulaşabilirsiniz. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir.

YTS.am

Daha önce YTS.ag isminde olan site, baskılar nedeniyle alan adını değiştirmek zorunda kaldı. Yeni sitede daha sade ve kullanışlı bir arayüz bulunuyor. Sonuçların net açıklamaları ile arama motoru sonuçlarını oldukça hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz. Torrentlere yorum yapabilir, aradığınızı bulamazsanız site yöneticilerine istek gönderebilirsiniz.

TorrentRover

Bu siteyle internetten torrent dosyalarını bulup indirebilirsiniz. Yeni ve basit bir görünüm, hızlı aramalar ve sezgisel kullanım ile istediğinizi bulabilir ve indirebilirsiniz. Birden fazla aramayı çalıştırabilir ve kaydedebilirsiniz.

TorrentRadar

Torrentradar.me hızlı ve temiz bir meta torrent arama motorudur. Birçok popüler torrent web sitesindeki torrent bilgilerini endeksler ancak herhangi bir torrent dosyası barındırmaz. Torrentradar.me gelişmiş bir aramayı da destekler.

Tornado.li

Tornado, tüm popüler torrent sitelerini indeksleyen ve tüm kategorilerde torrent aramasına izin veren bir torrent arama motorudur. Site, milyonlarca dizine alınmış torrenti hızlı, basit ve kullanışlı bir şekilde bulma imkanı verir.

Ayrıca bkz: Torrent Nasıl Kullanılır?