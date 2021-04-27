ZTE Axon 30 Ultra İçin Küresel Lansman Geliyor!

ZTE'nin amiral gemisi, Mayıs ayında küresel sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Axon 30 Ultra, ön kamera için ortalanmış bir deliğe sahip 6,67 inç kavisli bir AMOLED ekran sunuyor. Ekranda 144Hz yenileme hızı, HDR10 + bulunuyor ve bir Gorilla Glass 5 tabakasıyla korunuyor.

ZTE’nin yeni telefonu Axon 30 Ultra’nın çok daha sonra piyasaya sürüleceğini düşünmüştük. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, küresel web sitesi ZTE Axon 30 Ultra’nın önümüzdeki ay satışa sunulacağını açıkladı. Maalesef kesin tarih açıklanmadı.

Axon 30 Ultra, ön kamera için ortalanmış bir deliğe sahip 6,67 inç kavisli bir AMOLED ekran sunuyor. Ekranda 144Hz yenileme hızı, HDR10 + bulunuyor ve bir Gorilla Glass 5 tabakasıyla korunuyor.

16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 888 işlemcisi var. Telefonun arkasında ise dört kamera bulunuyor. Kurulumun içinde OIS ve PDAF özellikli 64MP ana kamera, ikinci bir 64MP ana kamera, 64MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP periskop telefoto kamera yer alıyor. Ön kamera 16 MP sensörden oluşuyor.

Axon 30 Ultra, 66W hızlı şarj ve Quick Charge 4+ desteği ile 4600mAh pil kapasitesine sahip. Diğer özellikler arasında ise stereo hoparlör, ekran içi parmak izi tarayıcısı, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. Telefon, Android 11 tabanlı MyOS işletim sistemiyle destekleniyor..