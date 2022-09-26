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ZTE Axon 30S, Android 12 ve ekran altı parmak izi tarayıcı ile tanıtıldı

ZTE, Çin'de geçen yılki Axon 30'un halefi olarak Axon 30s modelini tanıttı. 120 Hz yenileme, %100 DCI-P3 renk gamı ​​ve 10 bit renk derinliği desteği ile 6.92 inç FHD+ OLED 10 bit paneli korur. Telefon, 5 GB'a kadar sanal RAM ile 12 GB'a kadar RAM ile Snapdragon 870 tarafından desteklenmektedir ve VC sıvı soğutmaya sahiptir.

Ahmet Ekinler

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ZTE Axon 30S, Android 12 ve ekran altı parmak izi tarayıcı ile tanıtıldı

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ZTE, Axon 30S‘yi bugün erken saatlerde Çin’de tanıttı ve adından da anlaşılacağı gibi bu, geçen yılki Axon 30‘un biraz güncellenmiş bir versiyonu. Temel özellikler ve tasarım değişmeden kalırken, göze çarpan tek fark, Axon 30S’nin şimdi Android 12’yi ZTE’nin MyOS 12’si ile başlattığı yazılım tarafında.

Fiyatlandırma ayrıca, 8/128 GB’lık temel model ile şimdi 1,698 CNY (yaklaşık 238 $) olurken, 12/256 GB model, geçen yıl 8/128 GB Axon 30’un lansman fiyatı olan 2.198 CNY (yaklaşık 308 $) olarak değiştirildi. Bugünden itibaren Çin’de siyah veya mavi renklerde bir Axon 30S alabilirsiniz, ancak uluslararası bulunabilirlik bu noktada ayrıntılı olarak açıklanmadı.

ZTE Axon 30S, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.92 inç 10-bit OLED ekran getiriyor. Telefon, 16MP ekran altı (UD) selfie kamerasını ve UD parmak izi tarayıcısını korur.

8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro lensin yanı sıra arka tarafta 64 MP ana kamera var. Pil kapasitesi 4.200 mAh‘de gelirken Qualcomm’un Snapdragon 870 yonga seti donanım tarafında yer alıyor. Telefon, ayrıca 55W gücünde hızlı şarj cihazıyla birlikte gelir.

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KaynakGsmarena

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