ZTE Axon 30S, Yakında Görücüye Çıkacak

ZTE, ZTE Axon 30S adlı yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket henüz lansman tarihini açıklamadı. Ancak, özellikleri ortaya çıkmaya başladı bile. Şimdiye kadar marka, telefonun ekranı ve form faktörü hakkında bilgi verdi. Gelin bu detaylara bir göz atalım.

Şirket, yeni ZTE Axon 30S‘nin bir ekran altı kamerayla geleceği doğrulandı. Geçen yılki Axon 30‘da da olduğu için bu şaşırtıcı değil.

Ayrıca, telefon 7.8 mm kalınlığında ve 192 gram ağırlığında olacak. Görüntüleri, yana monte edilmiş parmak izi sensörünü göstermiyor. Bu nedenle biyometrik sensör, tıpkı selfie kamerası gibi muhtemelen ekranın altında olacak.

ZTE Axon 30, 6.92 inç 10-bit 120Hz OLED ekrana, Qualcomm Snapdragon 870 işlemci, 64MP ana kamera, 16MP ekran altı selfie kamerası, 4.200mAh pile sahip ve 65W hızlı kablolu şarjı destekliyor. Axon 30S’nin de benzer özelliklerle gelmesini bekliyoruz.