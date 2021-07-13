ZTE Axon 30’un Yeni Görselleri Sızdırıldı!

Bilindiği üzere akıllı telefon pazarında daha fazla pay sahibi olmaya çalışan küçük şirketlerden bir tanesi de ZTE oluyor. Şirket geçtiğimiz zamanlarda sunduğu Axon 20 olmak üzere birçok modeliyle pazarda yer alırken bu ay içerisinde sunacağı yeni Axon 30 serisiyle de daha fazla güçlenmek istiyor.

Yeni Axon 30, ilk ekran altı kamera teknolojisini kullanan Axon 20 ile aynı teknolojiye sahip şekilde gelecek. Bunu kanıtlayan yeni görseller bugün sızdırıldı. Şirketin bu yeni modeliyle birlikte akıllı telefon pazarındaki payını daha fazla arttırmayı hedeflediği söyleniyor. Böylelikle pazardaki rekabet daha fazla artmaya hazırlanıyor.





Yeni Axon 30‘un paylaşılan görsellerine baktığımızda ekran altı kamera teknolojisinin yanı sıra OLED bir ekran paneliyle geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte bir önceki nesilde kısılan ekran teknolojisinin bu seride arttırılması bekleniyor.

Şuan için henüz resmi teknik özelliklerini bilmiyor olsak da cihazın daha önce sızdırılmış teknik özelliklerine baktığımızda, 120 Hz 400 ppi bir ekranın ve 55W hızlı şarj desteğinin olacağı bildiriliyor. Ayrıca cihaz içerisinde ya Snapdragon 870 ya da MediaTek‘in Dimensity 1200 yongasını barındırıacak. Bunu kesin olarak resmi lansmandan sonra öğreneceğiz. Şirketin resmi tanıtımı bu ay içerisinde yapması bekleniyor.