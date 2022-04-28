ZTE Axon 40 Ultra’nın Kamera Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

ZTE, 9 Mayıs’ta Çin’de ZTE Axon 40 Ultra’nın tanıtımını yapacak. Serinin Axon 40 ve Axon 40 Ultra adlı en az iki modeli beraberinde getirmesini bekliyor. Bugün Çinli üretici, cihazın arka kamera özelliklerini doğruladı.

Şirket bugün, ZTE Axon 40 Ultra’nın arka panelinin; üç adet 64 megapiksel kamera ile donatıldığını söyledi. Kurulum, özel yapım 64 megapiksel ana kamera, özel yapım 64 megapiksel ultra geniş lens ve 4 megapiksel periskop telefoto kameradan oluşacak. Her üç kamera da 8K videolar çekebiliyor.

Kaynağımız kurulumun OIS destekli Sony IMX787 64 megapiksel ana kameraya sahip olduğunu açıkladı. Buna Sony IMX787 64 megapiksel ultra geniş kamera ve OIS destekli 64 megapiksel OmniVision OV64GB periskop telefoto kamera eşlik ediyor.

Axon 40 Ultra, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcideen güç alan amiral gemisi bir cihaz olacak. Şirket ayrıca cihazın son derece kavisli kenarlara sahip bir OLED panel ile donatıldığını da ortaya çıkardı. Selfie’leri çekmek için bir ekran altı kamera ile gelecek.