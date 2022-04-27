ZTE Axon 40’ın Tasarımı Ortaya Çıktı

ZTE, Axon 40 serisi amiral gemisi telefonları üzerinde çalışıyor. Yakın tarihli bir rapora göre Çinli üretici, Axon 40’ı 9 Mayıs’ta görücüye çıkarabilir. Şimdi ise telefonun ön tasarımıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı.

ZTE Axon 40’ın görüntüsü, son derece kavisli kenarlara sahip bir ekran olacağını ortaya koyuyor. Cihazın üst çerçevesi çok ince. Axon 20 5G ve Axon 30 5G gibi daha önce piyasaya çıkan ekran altı kameralı ZTE telefonlarında şirket, ekranın geri kalanına kıyasla kameranın üzerindeki ekran alanının piksel yoğunluğunu azalttı. Görsel, Axon 40 5G‘nin ekran altı kamerasının neredeyse görünmez olduğunu gösteriyor.

Axon 40’ta ekran altı kamerasının üzerindeki ekran alanının piksel yoğunluğunun Full HD çözünürlüğe eşdeğer olacağı söylentileri var. Ekranın ayrıca piksel genişlik modülasyonu (PWM) karartma desteği taşımasını bekliyoruz.

ZTE Axon 40’ın Full HD+ çözünürlük sunan 6.67 inç OLED panele sahip olmasını bekliyoruz. Telefon, Android 12 işletim sidtemi ve MiFavor UI desteğiyle gelecek. Ayrıca 44 megapiksel ekran altı kameraya sahip olacak. Telefonun arka panelinde 64 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel üçlü kamera yer alıyor.