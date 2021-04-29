ZTE Blade A31 5G’nin Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

Çin sosyal medya platformu Weibo’da yayınlanan yeni bir sızıntıya göre ZTE, yeni bir orta sınıf 5G akıllı telefonu satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni telefon ZTE Blade A31 5G olarak adlandırılıyor ve Snapdragon işlemciye sahip olacak.

Telefonun ortalanmış bir deliğie ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip olacağını gösteren bir çizim bulunuyor, bu da AMOLED ekrana sahip olacağı anlamına geliyor. Cihaza güç veren Snapdragon 768G işlemci, iQOO Z3 ve Redmi K30 5G Racing Edition telefonlarda da bulunuyordu.

Gönderinin başlığına bakıldığında, Mi 11 Lite 5G‘de ilk kez piyasaya çıkan Snapdragon 780G işlemcisinin çok sınırlı bir stoğu olduğu görülüyor. Bu, üreticilerin telefonları için diğer işlemcilere bakmasına neden oldu.

Orijinal planın Blade A31 5G’nin 5nm yonga seti ile gelmesi olduğunu varsaymak güvenli, ancak kullanılamaması ZTE’nin Snapdragon 768G’ye geçmesine neden oldu diyebiliriz.

Snapdragon 768G işlemci geçen yıl duyrulmuştu ve ilk olarak Redmi K30 5G Racing’de ortaya çıktı. 7nm yonga seti 2,8 GHz saat hızına sahipti ve Snapdragon 765G’ye göre GPU performansında %15 artış sunuyordu.