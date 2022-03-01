ZTE Blade V40 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Haziran 2021’de Blade V30‘u Tanıttıktan sonra ZTE Blade V40 serisiyle dört yeni akıllı telefonu tanıttı. ZTE Blade V40 serisi akıllı telefonlar; Nisan ayında küresel pazarda satışa çıkacak ve uygun fiyatlı olacak. Gelin bu telefonlara yakından bir göz atalım.

ZTE Blade V40 Pro

Öncelikle üst düzey Blade V40 Pro; DCI-P3 renk gamının tamamını kapsayan 6.67 inç AMOLED 1080 x 2400p ekrana sahip. Ayrıca telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelen bir Unisoc T618 işlemciyle (12nm; 2x Cortex-A75 @ 2.0 GHz, Mali G52 MP2) geliyor. Android 11 ve MyOS 11 desteği vaat ediyor.

Akıllı telefon 5100mAh pil barındırıyor ve 65W hızlı şarjı destekliyor. Cihaz 4G LTE bağlantısı, WiFi; Bluetooth vb. özelliklere sahip ve arka panelinde 64MP ana kamera taşıyor.

ZTE Blade V40

Blade V40, 6.67 inç 1080 x 2400p ekrana ve 20:9 en boy oranına sahip. Pro modeline benzer şekilde ZTE Blade V40; 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleşmiş Unisoc T618 işlemciyle birlikte geliyor. Bu arada cihaz, Android 11 tabanlı MyOS 11‘i çalıştırıyor.

Kamera bölümünde bir makro ünite ve bir derinlik sensörü ile birlikte 48MP ana sensör vaat ediyor. Selfieler için, telefon bir 8MP ön kamera sunuyor. Telefon, 22,5 W‘a kadar hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pile sahip olduğunu da belirtelim.

ZTE Blade V40 5G

Blade V40 5G, bu serideki 5G bağlantılı tek cihaz olarak karşımıza çıkıyor ve Dimensity 700 işlemci ile birlikte geliyor. 6.67 inç 1080 x 2400p ekrana ve 20:9 en boy oranına sahip. Ayrıca cihaz 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor.

48MP ana sensöre sahip olması dışında bu noktada kamera hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Fakat cihazdaki pil muazzam bir 6000 mAh kapasiteye sahip; ancak bazı bölgelerde daha küçük 5130 mAh pil ile gelecek. Bu model için sunulan hızlı şarj 22,5 W kapasitesinde.

ZTE Blade V40 Vita

Son olarak, ZTE Blade V40 Vita 720 x 1600p çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.75 inçlik geniş bir ekrana sahip. Ekran 90Hz yenileme hızı ile geliyor. 3 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama ile gelen sekiz çekirdekli Unisoc işlemciye sahip.

Cihaz, Android 11 tabanlı MyOS 11 çalıştırıyor ve 48MP ana kamera ile geliyor. Bazı bölgelerde büyük bir 6000 mAh pil ile sunulacak; diğer bölgelerde ise daha küçük 5100 mAh pil kapasiteli bir model olacak. ZTE Blade V40 Vita’da sunulan hızlı şarj kapasitesi 22,5W olacak.