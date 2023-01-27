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ZTE Blade V40’ın Tasarımı Ortaya Çıktı!

Cihaz, 4.500 mAh'lik bir bataryadan güç alacak ancak şu an için telefonda mevcut olan şarj hızı hakkında bir bilgi yok. Ekran olarak ise 6.6 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor ancak kesin bilgi için birkaç gün daha beklememiz gerekecek.

Ayşen Sıla

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ZTE, birinci sınıf akıllı telefonların yanı sıra orta sınıf ve ucuz telefonlar sunuyor ve şirket şu anda ZTE Blade V40 Design olarak adlandırılan giriş seviyesi bir akıllı telefonu piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

ZTE Blade V40 Design’ın tasarımı, bazı temel özelliklerle birlikte sergileyen uygulamalı bir videoda ortaya çıktı.

Bu telefonun 12nm işlem kullanılarak üretilen Unisoc T616 işlemciden güç alacağını ortaya koyuyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile gelecek.

zte-blade-v40

Kamera bölümünde 50 megapiksel ana kamera sensörüne sahip olacak telefon, ikincil sensör olarak derinlik veya makro lens ile birlikte gelecek.

Cihaz, 4.500 mAh’lik bir bataryadan güç alacak ancak şu an için telefonda mevcut olan şarj hızı hakkında bir bilgi yok. Ekran olarak ise 6.6 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor ancak kesin bilgi için birkaç gün daha beklememiz gerekecek.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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