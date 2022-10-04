ZTE Blade V40s Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

ZTE Blade ailesinin en son üyesi Malezya’da duyuruldu – ZTE Blade V40s‘e hoş geldiniz. Bu, Unisoc T618 yonga seti, 50MP ana kamera ve 22.5W şarjlı 4.500 mAh pil içeren orta seviye bir Android 12 cihazıdır.

Blade V40s, 20:9 en boy oranına sahip 6.67″ FHD+ AMOLED ekrana ve ekranın üst orta tarafındaki deliğine yerleştirilmiş 8 MP selfie kamerasına sahiptir. Arka kısımda 50 MP ana kamera, 5 MP makro modül ve 2 MP derinlik yardımcısını barındıran iki büyük kamera adası bulunur.

Telefon, microSD kart yuvası ile daha da genişletilebilen 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Yazılım tarafında Android 12 ve üzerine kurulu ZTE MyOS arayüzü yer alıyor.

ZTE Blade V40s Siyah ve Mavi renklerde gelir ve 799 MYR (yaklaşık 172$) fiyatla satılır. Cihaz, 8-11 Ekim tarihlerinde teslimatları planlanan Shopee ve Lazada’dan zaten sipariş edilebilir. Diğer ülkelerdeki çıkış zamanı ve fiyatlandırma ile ilgili bir detay henüz belli değil.