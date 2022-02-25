ZTE Nubia, manyetik şarjlı dünyanın ilk Android telefonunu tanıttı

Nubia Z40 Pro, ZTE‘nin bu ay duyurduğu üçüncü Snapdragon 8 Gen 1 destekli telefon.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, geçen hafta ilk Snapdragon 8 Gen 1 destekli telefonlarını, Nubia Red Magic 7 ve Red Magic 7 Pro‘yu tanıttı. Şirket bugün, Nubia Z40 Pro adlı 4nm Qualcomm çipi tarafından desteklenen başka bir amiral gemisi telefonunu duyurdu.

Yukarıdaki resimden de anlayabileceğiniz gibi Z40 Pro oyuncuları hedef almıyor. Etkileyici bir kamera kurulumu ve yenilikçi şarj teknolojisi ile daha çok bir Galaxy S22+ rakibi. Telefon, FHD+ çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED panel ile geliyor. Nubia, Z40 Pro’daki Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti 16 GB‘a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB depolama alanıyla kullanılabiliyor.

Kamera bölümünde, ZTE’nin en yeni amiral gemisi, 35mm eşdeğeri lensli 64MP Sony IMX787 ana sensöre sahiptir. 1/1.3″ sensöre 50MP ultra geniş lens ve 5x optik zoomlu 8MP periskop telefoto lens eşlik ediyor. ZTE’nin en iyi android telefonları arasında yer alan bu modelde selfie’ler ve görüntülü aramalar için ekranın üst kısmındaki deliğine yerleştirilmiş 16MP kamera kullanılıyor.

Z40 Pro ayrıca 80W kablolu şarj desteğine sahip büyük bir 5.000 mAh pil içerir. Telefonun sınırlı “Gravity Edition”, 66W kablolu şarj ve 15W manyetik kablosuz şarj ile daha küçük 4.600mAh pil içerir. Yazılım tarafında, Z40 Pro, Android 12 üzerinde MyOS 12 ile kutudan çıkıyor.

ZTE Nubia Z40 Pro, temel 8GB/128GB sürümü için yaklaşık 538$ fiyat etiketi bulunuyor. Gravity Edition ise yaklaşık 680 $ ‘dan başlıyor. Telefonun küresel pazarlara ne zaman çıkacağına dair şu an için bir bilgi yok.