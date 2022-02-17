ZTE Nubia Red Magic 7 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

ZTE’nin yeni oyun telefonlarından oluşan Red Magic 7 serisi bugün nihayet tanıtıldı. Bunlar şirketin en yeni amiral gemisi oyun akıllı telefonu ve birinci sınıf teknik özelliklerle geliyor. Gelin yeni telefonlara bir göz atalım.

Red Magic 7, şirketin en yeni amiral gemisi ve oyun akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Telefon, etkileyici 165Hz yenileme hızı sunan FHD+ çözünürlüğe sahip 6.8 inç OLED ekranla geliyor. Oyunlarda kare hızı önemli olduğundan, bu panel mobil oyuncular için harika.

Telefon Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip ve Android 12 ile geliyor. Bu işlemci, 8GB veya 12GB RAM ve 512GB’a kadar dahili depolama desteği vaat ediyor. Cihaz, 120W hızlı şarjı da destekleyen büyük bir 4.500mAh pil ile çalışıyor.

Ayrıca marka, 20.000 rpm’de dönen bir RGB fan içeren ICE 8.0 soğutma sistemini de bu telefon serisiyle tanıttı. Bu sistem, büyük bir VC sıvı soğutma plakası gibi dokuz ısı dağıtma malzemesini de barındırıyor.

Diğer özellikler arasında ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, USB Tip C, Bluetooth 5.2, WiFi 6, çift stereo hoparlör, 3 mikrofon ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Bu arada arka tarafta ise akıllı telefon, 64 megapiksel ana lensle gelen üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Bu sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensör ile eşleşmiş.

Serinin üst modeli Red Magic 7 Pro, standart Red Magic 7 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Fakat bu üst modelde Red Core 1 işlemci yer alıyor. Bu, en yeni amiral gemisi cihazında oyun deneyimini geliştirmek için tasarlanmış özel bir çip. Ayrıca cihazda 500Hz dokunmatik örnekleme oranı sunan tetikleyicilerle geliyor.

Bunun dışında, kusursuz bir oyun deneyimini sunmak için tam bir ön ekran gövdesi vaat ediyor. Ayrıca, temel modla aynı ekranı destekliyor, ancak yüzde 100 DCI P3 renk gamı, 10 bit renk, DC karartma gibi özelliklere de sahip.

Ayrıca, kalp atış hızı izlemeyi de destekleyen ekran parmak izi sensörüyle geliyor. Telefonda 18 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB dahili depolama yer alıyor. Sanal genişleme ile 24 GB toplam RAM vaat eden telefon, rakiplerini bu anlamda solluyor.

Telefon, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensör ile birlikte aynı 64 megapiksel üçlü kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta, ekranın altında 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Ayrıca sadece 15 dakikada yüzde 100’e kadar şarj olmasını sağlayan 135 W hızlı şarj sunan büyük bir 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Cihaz ayrıca endüstrinin ilk 165W GaN şarj cihazıyla birlikte geliyor.

Fiyat ve Renk Seçenekleri

Dark Knight ve Cyber ​​Neon adlı renk seçenekleri sunan telefonlarda şeffaf bir Transperent Edition modeli de olacak. Gelin telefonların fiyatına birlikte göz atalım.

Red Magic 7

DARK KNIGHT

8GB + 128GB – 615 dolar

CYBER NEON

12GB + 128GB – 695 dolar

695 dolar 12GB + 256GB – 757 dolar

TRANSPARENT EDITION

12GB + 256GB – 773 dolar

– 773 dolar 12GB + 512GB – 867 dolar

Red Magic 7 Pro

DARK KNIGHT

12GB + 128GB – 757 dolar

– 757 dolar 12GB + 256GB – 820 dolar

– 820 dolar 16GB + 256GB – 883 dolar

CYBER NEON

12GB + 256GB – 820 dolar

TRANSPARENT EDITION

12GB + 256GB – 836 dolar

836 dolar 16GB + 256GB – 899 dolar

899 dolar 18GB + 512GB – 1,025 dolar

1,025 dolar 18GB + 1TB – 1,183 dolar