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ZTE Nubia Z40S Pro’nun Yeni Modeli Tam Bir Sanat Eseri!

Telefonun Full HD+ çözünürlüğe, 144Hz yenileme hızına, 480Hz dokunmatik örnekleme hızına ve maksimum 1.000 nit parlaklığa sahip 6.67 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonda, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 dahili depolama ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek.

Ayşen Sıla

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Nubia-Z40S-Pro-Starry-Night

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ZTE’nin alt markası Nubia kısa süre önce şirketin Çin pazarında Nubia Z40S Pro Starry Night Collector’s Edition adlı yeni bir Z40S Pro akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini doğruladı.

Bugün şirket, birkaç görüntü paylaşarak cihaz hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkardı. Telefon, 5 Kasım’da birkaç gün içinde resmiyet kazanacak.

Şirket tarafından paylaşılan yeni görüntüler, telefonun adından zaten tahmin ettiğimiz şeyi doğruluyor. Nubia Z40S Pro Starry Night Collector’s Edition, Van Gogh’un Yıldızlı Gece adlı ünlü tablosundan ilham alan bir arka panele sahip olacak.

Arka panel ile uyumlu olarak telefonun gövdesi Yıldızlı Mavi renge boyanacak. Poster ayrıca 35 mm ana kamera ile donatılmış özel bir Sony optik sensörünü de doğruluyor. Ek olarak şirket, telefonun, kullanıcıların takımyıldızları bulmasına yardımcı olmak için akıllı AI Constellation Technology’ye sahip olduğunu da ekliyor.

Nubia-Z40S-Pro-Starry-Night

Telefonun Full HD+ çözünürlüğe, 144Hz yenileme hızına, 480Hz dokunmatik örnekleme hızına ve maksimum 1.000 nit parlaklığa sahip 6.67 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonda, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 dahili depolama ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek.

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