İnternete bağlanmak için genel anlamda bir modeme ihtiyaç duyarsınız. Size verilen modem genel olarak Zyxel VMG 3312 B10-A modelidir. En çok tercih edilen ve önerilen modemlerden biri olan Zyxel VMG 3312 B10-A modemi bir çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Fakat şifreyi unuttuğunuzda endişelenmenize gerek yok çünkü bu yazımızda, Zyxel Modem giriş şifresine nasıl erişeceğinizi anlatıyoruz.

Zyxel Modem Giriş Şifresi

Zyxel VMG 3312 B10-A modem şifresi her internet sağlayıcısının aynı modemi vermesine karşın farklılık göstermektedir. Her internet sağlayıcısı kendine özel olarak tanımladığı şifreyi bilmeden modeme girmeniz mümkün değildir.

Modem IP Adresi: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Varsayılan şifre: 1234 (modemi teknoloji marketlerden aldıysanız)

Şifre: modemi ttnetten aldıysanız şifre ttnet veya turktelekom’dur. (mutlaka küçük harflerle olmalı)

Superonline aldığınız modem şifresi: superonline

Vodafone aldığınız modem şifresi: admin ya da vodafone

Varsayılan şifreyi değiştirmiş ve yeni şifreyi unutmuşsanız bu iki şifre ile modeminize erişemeyebilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki adımları izleyerek modeminizi resetlemeniz gerekmektedir. Modeminizi resetlediğinizde erişim şifresi yine “ 1234 “ ya da “ ttnet” yada turktelekom olacaktır.

Resetleme işlemi (Fabrika ayarlarına dönüş) sırasıyla şöyledir:

Cihaz açma / kapama tuşuna basılarak kapalı duruma getirilir.

Cihaz kapalıyken arka kısmında bulunan reset tuşuna kalem ucu ile basılı tutulur.

Reset tuşu basılıyken elimizi reset tuşundan çekmeden modem açma / kapama düğmesine basılarak tekrar açılır.

Modemin tüm ışıkları sönüp yanıncaya kadar (yaklaşık 20 Sn.) reset tuşuna basılı bir şekilde durur ve bu işlem olduktan sonra reset tuşundan elimizi çekeriz.

Reset tuşundan elimizi çektikten sonra power – lan (10/100) -ve dsl ışıkları sabit oluncaya kadar beklenir.

Sonra internet explorer sayfasından adres kısmına 192.168.1.1 yazılarak modemin arayüzüne erişilir.

Karşımıza gelen şifre ekranındaki noktaları silerek (modemin resetlendiği varsayılarak) default şifre olan ttnet ya da 1234 veya turktelekom yazıp modeme erişim sağlanır.