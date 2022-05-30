İnternete bağlanmak için genel anlamda bir modeme ihtiyaç duyarsınız. Size verilen modem genel olarak Zyxel VMG 3312 B10-A modelidir. En çok tercih edilen ve önerilen modemlerden biri olan Zyxel VMG 3312 B10-A modemi bir çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Fakat şifreyi unuttuğunuzda endişelenmenize gerek yok çünkü bu yazımızda, Zyxel Modem giriş şifresine nasıl erişeceğinizi anlatıyoruz.
Zyxel Modem Giriş Şifresi
Zyxel VMG 3312 B10-A modem şifresi her internet sağlayıcısının aynı modemi vermesine karşın farklılık göstermektedir. Her internet sağlayıcısı kendine özel olarak tanımladığı şifreyi bilmeden modeme girmeniz mümkün değildir.
Modem IP Adresi: 192.168.1.1
Kullanıcı adı: admin
Varsayılan şifre: 1234 (modemi teknoloji marketlerden aldıysanız)
Şifre: modemi ttnetten aldıysanız şifre ttnet veya turktelekom’dur. (mutlaka küçük harflerle olmalı)
Superonline aldığınız modem şifresi: superonline
Vodafone aldığınız modem şifresi: admin ya da vodafone
Varsayılan şifreyi değiştirmiş ve yeni şifreyi unutmuşsanız bu iki şifre ile modeminize erişemeyebilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki adımları izleyerek modeminizi resetlemeniz gerekmektedir. Modeminizi resetlediğinizde erişim şifresi yine “ 1234 “ ya da “ ttnet” yada turktelekom olacaktır.
Resetleme işlemi (Fabrika ayarlarına dönüş) sırasıyla şöyledir:
- Cihaz açma / kapama tuşuna basılarak kapalı duruma getirilir.
- Cihaz kapalıyken arka kısmında bulunan reset tuşuna kalem ucu ile basılı tutulur.
- Reset tuşu basılıyken elimizi reset tuşundan çekmeden modem açma / kapama düğmesine basılarak tekrar açılır.
- Modemin tüm ışıkları sönüp yanıncaya kadar (yaklaşık 20 Sn.) reset tuşuna basılı bir şekilde durur ve bu işlem olduktan sonra reset tuşundan elimizi çekeriz.
- Reset tuşundan elimizi çektikten sonra power – lan (10/100) -ve dsl ışıkları sabit oluncaya kadar beklenir.
- Sonra internet explorer sayfasından adres kısmına 192.168.1.1 yazılarak modemin arayüzüne erişilir.
- Karşımıza gelen şifre ekranındaki noktaları silerek (modemin resetlendiği varsayılarak) default şifre olan ttnet ya da 1234 veya turktelekom yazıp modeme erişim sağlanır.