Ana Sayfa » Oyun 1 Ağustos Epic Games Ücretsiz Oyunu Açıklandı! Oyun 1 Ağustos Epic Games Ücretsiz Oyunu Açıklandı! Emine Emre 4 Görüntüleme

Küresel çapta en çok kullanıcıya sahip olan dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyunları ile oyun severlere farklı deneyimler yaşatıyor. Platformda genellikle Perşembe günleri bedava oyunlar erişime açılıyor ve bir sonraki Perşembe gününe kadar ücretsiz indirilebiliyor. Bu kapsamda 1 Ağustos Epic Games ücretsiz oyunu belli oldu, işte detaylar.

1 Ağustos Epic Games Ücretsiz Oyunu Açıklandı!

Epic Games Store geçtiğimiz Perşembe günü yani 25 Temmuz’da F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oyununu ücretsiz olarak erişime açmıştı. Hala indirmeyenleriniz varsa bugün yani 1 Ağustos saat 18:00’a kadar bedava bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz, bu saatten sonra oyun normal fiyatından platformda kalmaya devam edecek.

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1 Ağustos saat 18:00’da ücretsiz erişime açılacak yeni oyun ise LumbearJack. Lumbearjack 1 Ağustos 18:00 ile 8 Ağustos 18:00 arasında kullanıcılara ücretsiz olara sunulacak. Gündelik oyun kategorisinde yer alan bu aksiyon macera oyununa hiçbir ücret ödemeden bedava sahip olabilir ve dilediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Peki LumbearJack Epic Games’te nasıl bedava indirilir, bakalım…

Epic Games’te LumbearJack Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Epic Games Store’un bu ücretsiz oyun hediyesinden faydalanmak için öncelikle Epic Games resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Akabinde LumbearJack Epic Games sayfasına girilerek “yükle” butonuna tıklanır ve oyun ücretsiz olarak kütüphanenize eklenmiş olur. Bundan sonra istediğiniz zaman oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

LumbearJack’in hali hazırda Steam fiyatının 7,29 dolar seviyesinde olduğunu da belirtelim. Aynı zamanda oyunun normal Epic Games Store fiyatı ise 195 TL seviyesinde. Yani, yeni bir oyun deneyimlemek istiyorsanız LumbearJack’i ücretsiz edinme fırsatını kaçırmayın.

LumbearJack Nasıl Bir Oyun?

FinalBoss Games tarafından geliştirilen LumbearJack, Armor Games Inc tarafından 2022 yılında piyasaya sürülmüştür. Bağımsız video oyunu, gündelik oyun ve aksiyon oyunu kategorilerinde yer alan yapım Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox X ve S Serisi platformlarında oynanabilmektedir. Oyunda mütevazi bir ayı olan Jack arkadaşlarının ve baltasının yardımı ile doğayı eski ihtişamlı günlerine döndürmeye çalışmaktadır.