10 Ekim Epic Games Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

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Steam’den sonra dünya çapında en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu Epic Games Store, kullanıcılarına bedava oyunlar sunmaya devam ediyor. Her hafta Perşembe günü yeni ücretsiz oyunlarını erişime açan platformun yeni ücretsiz yapımları bugün, 10 Ekim, saat 18:00’da erişime açılacak. Peki 10 Ekim Epic Games ücretsiz oyunları hangileri, bakalım…

10 Ekim Epic Games Ücretsiz Oyunları Erişime Açılıyor!

Epic Games Store kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye etmeye devam ediyor. Her hafta Perşembe günleri yeni ücretsiz oyunları erişime açan platform, geçtiğimiz hafta Bear and Breakfast’ı bedava sunmuştu. Eğer hala bu oyunu kütüphanenize eklemediyseniz bugün (10 Ekim) saat 18:00’a kadar ücretsiz indirebilirsiniz.

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Epic Games Store 10 – 17 Ekim tarihleri arasında bedava sunacağı oyunlar da Outliver: Tribulation ve Empyrion – Galactic Survival olarak açıklandı. Platformda bu hafta iki oyun ücretsiz olacak. Oyunlar 10 Ekim saat 18:00’dan 17 Ekim saat 18:00’a kadar bedava indirilebilecek.

Bahse konu oyunları ücretsiz indirmek için Epic Games resmi web sitesine girip ilgili oyunun sayfasından “yükle” butonuna tıklayarak bu yapımları kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunları indirdikten sonra istediğiniz zaman ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Outliver: Tribulation Hakkında

GBROSSOFT tarafından geliştirilen ve yayınlanan Outliver: Tribulation souls nişancı oyunu olarak beğenilen PC oyunlarından biridir. Aksiyon macera kategorisinde yer alan yapımda oyuncu, olağan üstü bir boyuttan çıkamaya çabalayan bir askeri canlandırıyor. Bu boyuttan çıkmaya çalışan askerin çıkmak için tek şansı var ve eski bir ritüeli gerçekleştirmek. Steam beğeni puanı 10 üzerinden 8 olan yapım oldukça keyifli vakit geçirmenizi vaat ediyor.

Empyrion – Galactic Survival​​​​​​​ Hakkında

2015 yılında erken erişim yolu ile piyasaya sürülen Empyrion – Galactic Survival​​​​​​​ açık dünya Sandbox macera oyunudur. Eleon Game Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım hem çok oyunculu hem de tek oyunculu moda sahiptir. Uzay temalı bir oyun olan Empyrion – Galactic Survival; macera, Sandbox, uzay uçuşu simülasyonu oyunları kategorilerinde yer almaktadır. Oyun 2020 yılında erken erişimden çıkarak yayınlanmıştır. Bu uzay temalı oyunun steam beğeni puanı 10 üzerinden 7’dir.