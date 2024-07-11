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En çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games, her hafta kullanıcılarına en az bir oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Kullanıcı oyunu kütüphanesine ekledikten sonra istediği zaman bedava bir şekilde oynayabiliyor. 11 Temmuz Epic Games ücretsiz oyunu da açıklandı. Peki Epic Games’te bu hafta hangi oyun ücretsiz, bakalım…

11 Temmuz Epic Games Ücretsiz Oyunu Açıklandı

Epic Games Store geçtiğimiz hafta 4 – 11 Temmuz tarihleri arasında The Falconeer: Standard Edition’ı ücretsiz olarak sunmuştu. Hali hazırda oyunu indirmemiş olanlar varsa bugün yani 11 Temmuz saat 18:00’a kadar Falconeer oyunu bedava bir şekilde indirilebilir.

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Platformun yeni hafta, yani 11 Temmuz Perşembe ile 18 Temmuz Perşembe günü saat 18:00’a kadar ücretsiz olarak sunacağı oyun da belli oldu. Bu kapsamda Epic Games popüler macera ve strateji oyunu Floppy Knights’ı ücretsiz erişime sunacak. Floppy Knights 11 Temmuz saat 18:00’dan itibaren Epic Games’te ücretsiz olacak. Peki Epic Games’te Floppy Knights ücretsiz nasıl indirilir, açıklayalım….

Floppy Knights Epic Games’te Nasıl Ücretsiz İndirilir?

Sıra tabanlı taktiksel kart oyunu olan Floppy Knights’a bedavaya sahip olabilmek için öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Oyunu ücretsiz alabilmek için Epic Games Store’da hesabınız olması gerekmektedir. Eğer yoksa hemen açabilirsiniz.Ardından Floppy Knights sayfasına gidilir ve yükle sekmesine tıklanır.

Böylece oyun, kullanıcının kütüphanesine inmiş olur ve istediğiniz zaman ücretsiz bir şekilde oynayabilir. Dünya çapında Steam’den sonra en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu Epic Games Store’dan Floppy Knights’ı 18 Temmuz saat 18:00’a kadar indirebilirsiniz.

Floppy Knights Nasıl Bir Oyun?

24 Mayıs 2022 yılında piyasaya sürülen Floppy Knights, Christian Scandariato tarafından tasarlanmış, Rose City Games tarafından da geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows ve Klasik Mac OS platformları için piyasaya sürülen oyun, bağımsız video oyunu, strateji video oyunu ve macera oyunu kategorilerinde yer almaktadır. Floppy Knights’ın kullanıcı beğeni oranı ise yüzde 84 olarak belirtilmiştir. Sıra tabanlı taktiksel kart oyunu olan Floppy Knights’ta oyuncu, hazırladığı destelerle şövalyeye zafer yaşatmaktadır.