12 Dakikada Tam Dolum Sağlayan Yeni Şarj Cihazı

Nio, 24 Aralık 2022 NIO Günü’nde yeni bir yüksek güçlü hedef şarj cihazını tanıttı. Şarj cihazı, 500 kW’a kadar elektrik verme kapasitesine sahiptir ve bu da onu piyasadaki en güçlü şarj istasyonlarından biri yapar. Üstelik bu şarj cihazı, elektrikli aracınıza 12 dakikada tam dolum sağlıyor. Özellikle diğer üreticilerin elektrikli araçlarının şarj sürelerini önemli ölçüde azaltmak için tasarlanmıştır. Bu yenilikçi şarj cihazına ek olarak Nio, elektrikli araç sürücülerinin araçlarının gücünü hızlı ve kolay bir şekilde yenilemesi için başka bir uygun seçenek sunan benzersiz bir batarya değiştirme istasyonları ağı da işletmektedir.

Nio’ya göre, yeni ultra hızlı şarj cihazı tüm elektrikli araç üreticilerinin erişimine açık ve halka da açık. 660 A maksimum şarj akımı üretebilir, bu da onu piyasadaki en güçlü şarj cihazlarından biri yapar. Etkileyici çıkışı ile Nio şarj cihazının elektrikli otomobiller için şarj sürelerini önemli ölçüde azaltması ve şarj sürecini sürücüler için daha rahat ve verimli hale getirmesi bekleniyor. Halka açıktır ve çok çeşitli elektrikli araç sahiplerinin erişimine açıktır.

Yeni ultra hızlı şarj cihazı, araçta en az %10 şarj olması koşuluyla, 800 V platformu üzerine kurulu elektrikli araçlara 12 dakika gibi kısa bir sürede %80 şarj verebiliyor. 400 V platformu üzerine inşa edilen elektrikli araçlar için, aynı şarj seviyesine ulaşmak için şarj süresi yaklaşık 20 dakikadır. Bu şarj süreleri, geleneksel şarj istasyonlarından önemli ölçüde daha hızlıdır ve hareket halindeyken araçlarını hızlı bir şekilde şarj etmesi gereken sürücüler için özellikle uygun olması beklenmektedir.

Nio’nun ultra hızlı şarj cihazı, 15,6 inç ekrana sahiptir ve şirketin özel sıvı soğutma teknolojisine sahiptir. Bu özellikler birlikte çalışarak şarj kablosunun ağırlığını önemli ölçüde azaltır ve kullanıcıların şarj cihazını tek elle çalıştırmasını kolaylaştırır. Sıvı soğutmanın kullanılması, şarj cihazının soğuk kalmasını ve sorunsuz çalışmasını sağlayarak performansının ve kullanım ömrünün artırılmasına da yardımcı olur. Hafif kablosu ve gelişmiş soğutma sistemi ile Nio şarj cihazı, elektrikli araç sürücüleri için kullanıcı dostu ve güvenilir olacak şekilde tasarlanmıştır.

Yeni şarj cihazının, şirketin üçüncü nesil batarya değiştirme istasyonlarıyla yaklaşık aynı zamanda, Mart 2023‘te faaliyete geçmesi bekleniyor. Şarj cihazı, elektrikli araç sürücülerinin hareket halindeyken araçlarını hızlı bir şekilde şarj etmeleri için uygun ve verimli bir yol olacak şekilde tasarlanmıştır. Etkileyici şarj kapasitesi ile Nio şarj cihazının şarj sürelerini önemli ölçüde azaltması ve elektrikli araç sürücüleri için güvenilir bir güç kaynağı sağlaması bekleniyor.

Şarj cihazı, maksimum 640 kW kapasiteye sahiptir ve bu da onu piyasadaki en güçlü şarj cihazlarından biri yapar. Şarj cihazı, elektrikli araçlar için hızlı ve verimli şarj seçeneklerine yönelik artan talebe yanıt olarak geliştirildi.

Nio Day’de Nio’nun yeni ultra hızlı şarj cihazının lansman etkinliğinde şirketin kurucusu, başkanı ve CEO’su William Li, şirketin şarj ağının tüm marka elektrikli araçlara açık olduğunu ve sağlanan gücün %80,5’inin Nio Day’de olduğunu duyurdu. 110’dan fazla farklı araç markası tarafından kullanılmaktadır. Bu, Nio’nun araçlarının markası ne olursa olsun elektrikli araç sürücüleri için uygun ve güvenilir şarj seçenekleri sağlama taahhüdünü yansıtıyor. Li ayrıca, Nio’nun şarj ağının dünyanın kendi türünde en büyük ağı olduğunu belirterek, şirketin elektrikli araç şarj endüstrisindeki liderliğini vurguladı.

Nio’ya göre şarj şebekesinden sağlanan elektriğin %19,5’ini kendi araçları, %20,4’ünü BYD araçları, %12’sini Tesla araçları, %3,4’ünü XPeng araçları ve %2,9’unu Li Auto araçları tüketiyor. Bu rakamlar, Nio’nun şarj ağını kullanan çok çeşitli elektrikli araç markalarını ve farklı elektrikli araç modelleri arasındaki farklı şarj ihtiyaçlarını göstermektedir.

Nio, şu anda Çin’de 1.284 pil takas istasyonunun ve 2.239 şarj istasyonunun sahibi ve işletmecisi olup, elektrikli araç sürücüleri için toplam 13.083 şarj yığını sağlıyor. Bu şarj yığınları, hem elektrikli araçların gücünü hızlı bir şekilde yenilemek için tasarlanmış hızlı şarj yığınlarını hem de daha yavaş şarj olan ancak daha uzun yolculuklarda olan veya araçlarını gece boyunca şarj etmesi gereken sürücüler için uygun olan hedef yığınlarını içerir.