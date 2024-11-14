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Epic Games Store bilindiği üzere her hafta kullanıcılarına en az bir ücretsiz oyun hediye ediyor. Bu hafta platformda iki oyun birden ücretsiz veriliyor; oyunlardan biri günlük macera oyunu, bir diğeri ise rol yapma oyunu. Epic Games’in haftalık bedava oyunları, kullanıcılarına farklı kategorilerden yapımları deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu kapsamda 14 Kasım Epic Games ücretsiz oyunları erişime açıldı. İşte ayrıntılar…

14 Kasım Epic Games Ücretsiz Oyunları Erişime Açıldı!

Epic Games Store haftalık bedava oyun hediyesi kapsamında oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Her hafta perşembe günü yeni oyunları ücretsiz erişime açan platformda geçtiğimiz hafta Apex Legends Ash paketi ve Deceive Inc. oyunu bedava sunulmuştu. Bugün yani 14 Kasım Perşembe günü itibarı ile de yeni yapımlar erişime açıldı.

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Epic Games’te bu hafta Castlevania Anniversary Collection ve Snakebird Complete oyunları ücretsiz olarak sunuldu. Bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize 14 Kasım – 21 Kasım tarihleri arasında indirebilirsiniz. Oyunları kütüphanenize ekledikten sonra istediğiniz zaman ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Epic Games Store’da ücretiz oyun nasıl indirilir, bakalım…

Epic Games Store’da haftalık oyunları bedava indirmek için öncelikle platformun resmi web sayfasına gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından ilgili oyunun sayfasına gidilerek “yükle” butonu tıklanır ve oyun kullanıcı kütüphanesine eklenmiş olur. Eğer kütüphanenizi genişletmek ve farklı oyun deneyimleri yaşamak istiyorsanız Epic Games’in oyun hediyelerinden faydalanmayı unutmayın.

Castlevania Anniversary Collection Hakkında

Geliştiricisi ve yayıncısı Konami olan Castlevania Anniversary Collection rol yapma oyunu alanında ön plana çıkan yapımlardan biri. 2019 yılında oyuncuya sunulan yapım platform oyunu, rol yapma oyunu, dövüş oyunu, nişancı oyunu, simülasyon oyunu, racing, adventure ve spor kategorilerinde yer almakta. Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilen yapımın Steam’deki fiyatı yaklaşık 10,5 dolar; Epic Games’te ise ücretsiz.

Snakebird Complete Hakkında

Günlük oyun, macera oyunu ve bulmaca oyunu kategorilerinde yer alan Snakebird Complete 13 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Noumenon Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapımın Steam beğeni puanı 10 üzerinden 10. Oyunun Epic Games’teki normal fiyatı ise yaklaşık 150 TL seviyelerinde. Eğer bu oyunu deneyimlemek istiyorsanız, ücretsiz indirme fırsatını kaçırmayın.