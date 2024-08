Ana Sayfa » Oyun 15 Ağustos Epic Games Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Oyun 15 Ağustos Epic Games Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Emine Emre 3 Görüntüleme

Global çapta Steam’den sonra en çok kullanıcıya sahip olan Epic Games Store her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun sunmaya devam ediyor. Oyun severlerin göz bebeği Epic Games bu hafta iki ücretsiz oyunla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 15 Ağustos Epic Games ücretsiz oyunları belli oldu. İşte o yapımlar…

15 Ağustos Epic Games Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Epic Games Store’da geçtiğimiz hafta iki oyun ve bir de oyun içi hediye paketi kullanıcılara ücretsiz sunulmuştu. Epic Games kullanıcıların en sevdiği dijital oyun dağıtım platformlarından biri zira gerek büyük indirimleri gerekse haftalık ücretsiz oyunları ile kullanıcıların çok çeşitli oyunları deneyimlemesine imkan tanıyor.

Yeni haftanın Epic Games bedava oyunları da belli oldu. Epic Games Store’da 15 – 22 Ağustos arasında World of Warships için Albany Başlangıç Paketi ve Death’s Gambit: Afterlife oyunları ücretsiz erişime açık olacak. Söz konusu oyunlar bugün, 15 Ağustos, saat 18:00’dan 22 Ağustos 18:00’a kadar bedava indirilebilecek. Peki bahse konu oyunlar ücretsiz nasıl indirilir, bakalım.

Epic Games World of Warships Abany ve Death’s Gambit: Afterlife Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunlarını bedava indirebilmek için öncelikle Epic Games resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından ilgili oyunun sayfasına gidilerek “yükle” butonu tıklanır ve oyun kullanıcı kütüphanesine indirilmiş olur. Bundan sonra istediğiniz zaman oyunu deneyimleyebilirsiniz.

World of Warships Hakkında

Wargaming ve Lesta Studio tarafından geliştirilen ve Wargaming tarafından yayınlanan deniz savaşı temalı oyun World of Warships çok oyunculu moda sahiptir. Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun, taktiksel nişancı oyunu, vehicular combat game ve free to play kategorilerinde yer alan yapım 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Oyun pek çok konsolda, mobilde ve PC’de oynanabilmektedir. World of Warships kullanıcı beğeni oranı ise yüzde 70’i aşkındır.

Death’s Gambit: Afterlife Hakkında

Steam’de yüzde 94’lük beğeni oranına sahip olan Death’s Gambit: Afterlife, White Rabbit tarafından geliştirilmiş olup, Serenity Forge ve Adult Swim tarafından yayınlanmıştır.2018 yılında piyasaya sürülen oyun, PlayStation 4 ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir. Death’s Gambit: Afterlife; bağımsız video oyunu, aksiyon rol yapma oyunu, aksiyon-macera oyunu, dövüş oyunu ve nişancı oyunu kategorilerinde yer almaktadır.